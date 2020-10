João Almeida leeft nog altijd zijn droom in de Giro d'Italia. De talentvolle Portugees van Deceuninck-Quick-Step rijdt al zes dagen in de roze leiderstrui, al rekent hij zich absoluut nog niet rijk.

"Eigenlijk denk ik niet dat ik de Giro kan winnen. Ik heb nog nooit een koers van drie weken gereden en er zijn renners met veel meer ervaring dan ik", zei de 22-jarige Almeida maandag op de eerste rustdag in Italië tegen onder meer Cyclingnews.com.

"Ze kunnen de roze trui zomaar overnemen als ik een slechte dag heb. Zulke dingen hebben we al vaak gezien, zoals met Simon Yates in 2018, toen Chris Froome uiteindelijk won. Eén slechte dag en je bent alles kwijt."

Almeida heeft voorlopig het meest te vrezen van Wilco Kelderman, die namens Sunweb met een verschil van dertig seconden tweede staat in het klassement. Er is echter meer concurrentie, want de top veertien geeft minder dan twee minuten toe op de leider.

"In de eerste week waren Kelderman en Jakob Fuglsang heel sterk", aldus Almeida. "Maar Vincenzo Nibali heeft meer ervaring dan wie dan ook. Ik weet zeker dat hij in de derde week ook nog sterk zal zijn, al zijn er heel veel kanshebbers."

De 103e editie van de Giro gaat dinsdag verder met een etappe over 177 kilometer tussen Lanciano en Tortoreto. In het parcours zijn drie klimmetjes van de vierde categorie opgenomen en één van de derde categorie.