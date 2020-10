Vincenzo Nibali vindt dat Wilco Kelderman in de eerste week van de Giro d'Italia heeft aangetoond dat hij een van de belangrijkste kandidaten voor de eindzege is. De Italiaan is sowieso beducht voor de concurrentie uit Nederlandse hoek.

"Ik ben niet alleen maar bezig met Jakob Fuglsang, maar ook met Kelderman en Steven Kruijswijk", zei Nibali tijdens een persconferentie op de eerste rustdag van de Giro. "Kelderman maakte in de eerste week de beste indruk op mij. Hij liet zijn kracht zien op de Etna en ook zondag op de slotklim stond hij er weer."

De Nederlander van Sunweb bezet na de eerste week de tweede plek in het algemeen klassement, op een halve minuut van rozetruidrager João Almeida. Zelfs nummer elf Kruijswijk heeft met een achterstand van 1.24 minuut nog zicht op de Portugees.

"Het wordt de vraag of Almeida gevaarlijk zal zijn tot Milaan", aldus Nibali, die zelf op 57 seconden van de 22-jarige leider staat. "Hij doet het erg goed. Misschien weet hij zelf niet eens waar hij toe in staat is. We weten allemaal nog erg weinig van Almeida, maar ik denk dat er een mooie toekomst voor hem is weggelegd."

'Giro d'Italia is tot dusver heel tactisch'

De 35-jarige Nibali, die de Ronde van Italië in 2013 en 2016 op zijn naam schreef en ook in 2010, 2011, 2017 en 2019 het eindpodium haalde, verwacht dat in de komende week duidelijker zal worden wie straks echt mee gaan doen om de roze trui.

"De Giro is tot dusver erg tactisch en we hebben met de Etna nog maar één echt belangrijke finish gehad. Er is ook geen enkel team dat de hele race kan domineren", aldus de 'Haai van Messina'. "Ik ben in ieder geval tevreden waar ik sta in het klassement."

De Giro d'Italia wordt dinsdag vervolgd met de tiende etappe, een heuvelrit van Lanciano naar Tortoreto over 177 kilometer. De Ronde van Italië duurt nog tot en met 25 oktober.