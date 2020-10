Wielervakbond CPA heeft maandag een lijst van zeven pagina's gepresenteerd met voorstellen om de sport veiliger te maken. Dinsdag organiseert de internationale wielerunie UCI een overleg over het dit seizoen vaak besproken onderwerp.

De CPA meldt in een verklaring dat er te veel ongelukken zijn gebeurd in de afgelopen maanden en dat de veiligheidsregels daarom hoognodig moeten worden aangepast.

De delegatie van de vakbond, met daarbij onder anderen de ervaren renners Philippe Gilbert en Matteo Trentin, zal dinsdag pleiten voor regelveranderingen wat betreft de parcoursen, de hekken en (sponsor)bogen langs het parcours en waarschuwingsbordjes. Ook pleiten ze voor regelverandering rond de zones waarin eten en drinken mag worden uitgedeeld, de laatste 3 kilometer van een koers, de aankomsten, het medische protocol en de afstand die auto's, motoren en helikopters moeten houden van renners.

"We hebben er vertrouwen in dat het overleg met de andere relevante partijen (teams, koersorganisatoren en de UCI, red.) leidt tot het aanpassen van de regels, zodat de veiligheid van wielerkoersen groter wordt. Dat is namelijk een urgente kwestie", zegt CPA-voorzitter Gianni Bugno, die overigens door flink wat renners bekritiseerd wordt omdat hij niet genoeg zou doen om de veiligheid te verbeteren.

Voorstellen CPA De hekken die tijdens een koers gebruikt worden, moeten in alle wedstrijden aan dezelfde criteria voldoen

Nieuwe waarschuwingsbordjes, die duidelijker laten zien én horen dat er gevaar aankomt

Een ondergrens voor de lichtsterkte in tunnels waar doorheen wordt gefietst

Een verplichte minimale afstand met de renners voor motoren en helikopters

Een maximale snelheid voor auto's als ze renners inhalen

Een externe technische commissie moet maanden van tevoren alle parcoursen inspecteren, alsmede een aantal uur voor de koers

Ook in Giro waren er weer incidenten

Sinds de herstart van het wielerseizoen in augustus is er veel te doen om de veiligheid, vooral vanwege het grote aantal incidenten tijdens koersen.

Vorige week was er in de Giro nog een massale valpartij doordat de boog die aangaf dat er nog 45 kilometer te gaan was voor een wegversmalling zorgde.

De Italiaanse renner Luca Wackermann liep bovendien een flinke lijst aan verwondingen op doordat hij viel nadat een laagvliegende helikopter dranghekken omverblies.