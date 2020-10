Mark Cavendish barstte na afloop van Gent-Wevelgem in tranen uit. De 35-jarige Britse sprinter kwam zondag in de Vlaamse klassieker mogelijk voor de laatste keer in zijn carrière in actie.

"Dit was misschien wel mijn laatste wedstrijd", zei een zeer geëmotioneerde Cavendish na afloop van de koers tegen Sporza. Meer wist hij door de tranen niet te zeggen.

De renner van Bahrain McLaren wilde in zijn eventuele laatste wedstrijd niet anoniem meerijden en maakte verrassend deel uit van de vlucht van de dag. Samen met zes anderen bouwde hij een voorsprong van ruim zeven minuten op, maar het septet wist uiteindelijk niet vooruit te blijven.

De laatste jaren slaagt Cavendish er mede door verschillende blessures nauwelijks meer in om mee te strijden om de overwinning. Zijn beste resultaat in de afgelopen twee jaar is een derde plaats in een etappe in de Ronde van Turkije in 2019.

Cavendish won laatste vier jaar slechts twee keer

Zijn laatste overwinning dateert zelfs al van 8 februari 2018. Toen was hij in de derde rit van de Ronde van Dubai de sterkste in een massasprint en boekte hij zijn eerste zege in bijna een jaar tijd.

De erelijst van Cavendish voor 2017 is wel indrukwekkend. Hij won liefst dertig etappes in de Tour de France, waarmee hij alleen Eddy Merckx (34) boven zich moet dulden op de ranglijst met meeste ritzeges in de Franse wielerronde.

Daarnaast veroverde de topsprinter in 2011 de wereldtitel en schreef hij in 2009 Milaan-San Remo op zijn naam. Ook won hij vijftien etappes in de Giro d'Italia en drie ritten in de Vuelta a España. In totaal boekte hij maar liefst 146 overwinningen in zijn carrière.