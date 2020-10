Ceylin del Carmen Alvarado heeft zondag haar eerste veldrit van het seizoen gewonnen. De 22-jarige renster van Alpecin-Fenix voerde in Gieten een overmacht aan Nederlanders aan in de eerste manche van de Superprestige.

Achter de oppermachtige Alvarado reden Annemarie Worst en Lucinda Brand naar de overige podiumplaatsen. Ook op de plekken vier (Yara Kastelijn), vijf (Denise Betsema) en zes (Aniek van Alphen) stond een Nederlandse renster.

De Belgische Laura Verdonschot was op de zevende plaats de eerste niet-Nederlandse deelneemster in de eerste manche van de Superprestige. Uiteindelijk eindigden acht Nederlandse vrouwen bij de top tien in het Drentse dorp Gieten.

De winst van regerend wereldkampioene veldrijden Alvarado was opvallend, omdat ze zaterdag nog meedeed aan het WK mountainbike in Leogang. Bij de wedstrijd in Oostenrijk pakte ze brons, waarna ze direct doorreisde naar Nederland om haar crossseizoen te kunnen starten.

Door haar zege in Gieten is titelverdediger Alvarado ook de eerste leider in het klassement van de Superprestige van dit seizoen. Afgelopen seizoen pakte ze haar eerste eindzege in de Superprestige.

Bij de mannen ging Toon Aerts met de overwinning aan de haal in Gieten. De Belg bleef zijn landgenoten Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Corné van Kessel was op de vierde plek de beste Nederlander.

Winnares Ceylin del Carmen Alvarado wordt op het podium geflankeerd door landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brand. (Foto: ANP)