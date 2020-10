Wilco Kelderman sloot de eerste week van de Giro d'Italia zondag perfect af. De kopman van Sunweb pakte in de negende etappe ondanks de lastige weersomstandigheden tijdwinst op bijna al zijn concurrenten.

"Het was een lange en zware rit en ik had het superkoud in de finale, maar in de laatste kilometer voelde ik me nog erg goed", aldus Kelderman. "Ik ben op zo'n 400 meter van de finish gaan sprinten en vol gas tot de streep gegaan, in de hoop voor wat gaatjes te zorgen."

De versnelling van de 29-jarige Nederlander in de steile slotkilometer van de klim naar Roccaraso had het gewenste effect, want alleen zijn ploeggenot Jai Hindley en Astana-kopman Jakob Fugslang eindigden in dezelfde tijd als Kelderman. Alle andere renners uit de top veertien van het klassement verloren wat seconden op de geboren Utrechter.

Kelderman pakte in de regen en bij temperaturen onder de 10 graden achttien seconden op rozetruidrager João Almeida en veertien op Pello Bilbao, waardoor hij de Spanjaard van de tweede plek in het klassement stootte. Zijn achterstand op Almeida is nog maar een halve minuut.

"Ik heb vandaag geen moment aan het roze gedacht, het steile stuk was te kort om een groot gat te slaan", zegt Kelderman. "Misschien gaan we daar volgende week eens naar kijken, ik ben nu vooral heel blij met het goede gevoel dat ik heb. Dat is het belangrijkste."

De klimmer had bovendien weer veel steun van zijn ploeggenoten. Sunweb zat aan de voet van de slotklim nog met alle acht renners in de groep met favorieten en de sterke Hindley staat zelf nog negende in het klassement. "Het optreden van de ploeg gaf me heel veel vertrouwen", aldus Kelderman. "We kunnen maandag een mooie rustdag vieren."