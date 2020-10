Wout van Aert was in de finale van Gent-Wevelgem verbaasd over de manier waarop Mathieu van der Poel de strijd met hem aanging. De twee rivalen keken vooral naar elkaar, waardoor ze hun kansen op de overwinning vergooiden.

"Er was er eigenlijk maar één die de hele tijd naar mij keek", doelde Van Aert op Van der Poel. "Hij wilde blijkbaar liever dat ik verloor dan dat hij zelf won. Misschien was hij vergeten dat ik al veel gewonnen heb en op een gegeven moment ook kon gokken. Nu hebben we allebei niets."

Van der Poel en Van Aert bepaalden in de slotfase het tempo in een achtervolgende groep, waardoor negen koplopers één voor één werden ingerekend. In de laatste kilometers hielden de twee vooral elkaar in de gaten en daar wist Mads Pedersen uiteindelijk van te profiteren.

"Ik heb zelf gereden om de koers te winnen, maar ik kreeg geen vrijheid", baalde Van Aert. "Ik ben teleurgesteld, want het zat er echt in. Ook in de sprint zou ik een kans gehad hebben. Maar ik kon niet op alles reageren. En het was altijd dezelfde die in mijn wiel zat."

Mads Pedersen ging met de overwinning aan de haal in Gent-Wevelgem. (Foto: ANP)

Van der Poel: 'Ik hield een paar man in de gaten'

De 26-jarige renner van Jumbo-Visma moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de achtste plaats en eindigde één positie voor Van der Poel. De Nederlands kampioen was zich niet bewust van een tactisch steekspel met Van Aert.

"Ik vind het eigenlijk een rare reactie van Wout", zei Van der Poel tegen Sporza. "Hij is een van de beste renners in die kopgroep. Als hij gaat, moet ik natuurlijk reageren. Ik vind het dan ook een beetje laag om te zeggen dat ik rijd om hem te doen verliezen. Ik rijd altijd om te winnen."

"Ik had mijn sprint al gereden toen ik die vier (een groepje met Van Aert, red.) moest terughalen op een paar kilometer van de finish", vervolgde de kopman van Alpecin-Fenix. "Dat was toen alles of niets. Anders waren ze weg en kon ik sowieso niet meedoen voor de winst. Ook al wist ik dat ze daarna achter mij zouden demarreren."

Na die inspanning was het beste eraf bij Van der Poel. "Je moet ook wat gokken in zo'n finale. Ik hield een paar man in de gaten. Ik wist ook dat Pedersen gevaarlijk zou zijn, maar hij kon iets meer gokken dan wij."

Volgende week zondag nemen Van der Poel en Van Aert het opnieuw tegen elkaar op in de Ronde van Vlaanderen.