Wilco Kelderman heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de negende rit van de Giro d'Italia. De Nederlander klom naar de tweede plaats van het klassement en pakte tijd op rozetruidrager João Almeida. Steven Kruijswijk moest wat terrein prijsgeven in de door Ruben Guerreiro gewonnen bergetappe.

De laatste kilometer van de slotklim was zeer steil, waardoor er verschillen ontstonden in de groep met favorieten. Kelderman was wederom sterk en hij eindigde als achtste op 1 minuut en 38 seconden van de ritwinnaar. Alleen Jakob Fuglsang en ploegmaat Jai Hindley konden hem volgen.

Almeida behield het roze, maar hij kon de versnelling van Kelderman niet beantwoorden en verloor achttien seconden op de kopman van Sunweb. Kruijswijk had het lastig op de explosieve finish en kwam op drie seconden van de klassementsleider als 24e over de streep.

Kelderman pakte veertien seconden op Pello Bilbao, waardoor hij de Spanjaard voorbijging in het klassement. De geboren Utrechter heeft na een sterke eerste Giro-week een achterstand van een halve minuut op Almeida.

Bilbao staat derde op 39 seconden, Domenico Pozzovivo is de nummer vier op 53 seconden, Vincenzo Nibali geeft op de vijfde plek 57 tellen toe en Fuglsang staat zesde (+1.01 minuut). Kruijswijk zakte drie plaatsen in het klassement en is nu de nummer elf op 1 minuut en 24 seconden.

Guerreiro sterkste vluchter in de regen

Dagwinnaar Guerreiro bleef na na een regenachtige etappe van 208 kilometer van San Salvo naar Roccaraso met twee cols van de tweede en twee cols van de eerste categorie samen met Jonathan Castroviejo over uit een kopgroep van acht.

In de sprint, op een strook van ruim 10 procent, was de 26-jarige renner van EF Pro Cycling nog frisser dan de ervaren Castroviejo. Het is voor Guerreiro zijn eerste ritzege in een grote ronde en voor zijn ploeg de tweede etappewinst van deze Giro, na de zege van Jonathan Caicedo op de Etna.

Maandag is de eerste rustdag in de Ronde van Italië.