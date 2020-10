Mads Pedersen heeft zondag Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. De wereldkampioen van 2019 was de sterkste in een finale waarin hij optimaal profiteerde van het feit dat rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert vooral naar elkaar keken.

In de laatste kilometer van de pittige koers over 233 kilometer met kasseien, onverharde stroken en elf klimmetjes bleek Pedersen namens Trek-Segafredo in de sprint over de beste benen te beschikken. Hij klopte Florian Sénéchal (tweede) en Matteo Trentin (derde).

Van der Poel en Van Aert kleurden de koers, maar konden het in de finale niet afmaken. De topfavorieten hielden zich vooral met elkaar bezig, wat ten koste ging van hun kans op de winst. Moegestreden kwamen ze als achtste en negende over de finish in Wevelgem.

Al vroeg in de koers had zich een kopgroep van zeven renners gevormd. De grootste naam in dat groepje was Mark Cavendish, dertigvoudig ritwinnaar in de Tour de France. De leiders sloegen een gat van ruim 7 minuten, maar bleven niet vooruit.

Op zo'n 70 kilometer van de eindstreep was het Nederlands kampioen Van der Poel die er op de onverharde stroken een flinke versnelling tegenaan gooide. Hij schudde de favorieten daarmee wakker.

Vooral Van Aert laat zich zien

Toen de stofwolken na een wat chaotische fase waren opgetrokken, reed een groep van negen renners vooruit, onder wie Van Aerts ploeggenoot Mike Teunissen. In de groep daarachter waren het vooral Van Aert en Van der Poel die tempo maakten. Ze hadden gezelschap van Sénéchal, Kasper Asgreen, John Degenkolb, Dylan Teuns, Alberto Bettiol en Yves Lampaert.

Bij de derde en laatste beklimming van de Kemmelberg was vooral Van Aert degene die het tempo bepaalde, met Van der Poel continu in zijn kielzog. De koplopers werden een voor een bijgehaald; Stefan Küng was de laatste die werd opgeraapt.

Op 4,5 kilometer van de streep gaf Van Aert er nog maar eens een snok aan, maar hij kwam niet weg. Sterker: de Belg van Jumbo-Visma moest in de laatste kilometer een gaatje laten vallen en ook Van der Poel besloot dat gat niet dicht te rijden.

De rivalen vergooiden daarmee hun kans op de zege. In de verte zagen ze dat Pedersen afrekende met Sénéchal en Trentin, en zijn tweede overwinning van deze maand boekte.

Mads Pedersen komt juichend over de finish in Wevelgem. (Foto: ANP)

Belgische D'Hoore wint vrouwenkoers

Later op de dag werd de vrouwenversie van Gent-Wevelgem gewonnen door de Belgische Jolien D'Hoore, die haar landgenote Lotte Kopecky na een koers van 141 kilometer aftroefde in de sprint.

De overwinning betekende revanche voor D'Hoore, want vorige maand was Kopecky haar bij het Belgische kampioenschap nog te snel af in de sprint.

Bij Gent-Wevelgem ontbrak een aantal Nederlandse toppers. Zo moest titelverdediger Kirsten Wild zich afmelden - ze testte positief op het coronavirus - en waren ook wereldkampioene Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten afwezig.

Van de Nederlandse rensters die wél meededen was Demi Vollering namens Parkhotel Valkenburg de beste op de zevende plek. Amy Pieters (Boels-Dolmans) eindigde met een negende plek ook in de top tien.

Ontlading bij Jolien D'Hoore in Wevelgem. (Foto: ANP)