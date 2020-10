Casper Pedersen heeft Sunweb zondag in Parijs-Tours een nieuwe overwinning bezorgd. De 24-jarige Deen liet Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) net achter zich in de Franse semiklassieker. Joris Nieuwenhuis, eveneens koersend voor Sunweb, completeerde het podium.

Pedersen bezorgde Sunweb een nieuw hoogtepunt. De Duitse ploeg met Nederlandse roots had al acht overwinningen geboekt sinds de hervatting van het wielerseizoen in augustus.

In de koers over 213 kilometer met zeven klimmetjes over deels onverharde stroken reden lang zes renners vooruit, onder wie de Nederlander Elmar Reinders van de Deense ploeg Riwal Securitas Cycling Team. Ze kregen een voorsprong van zo'n drie minuten.

Op de onverharde Côte de Goguenne - de eerste klim op zo'n 50 kilometer voor de finish - werd het daarachter onrustig. Romain Bardet gaf er een klap op, wat ertoe leidde dat het peloton in stukken brak. Niet veel later viel ook de kopgroep uiteen.

Reinders bleef vooraan samen met de Belg Emiel Vermeulen over, maar zij werden later overvleugeld door aanstormende renners vanuit het peloton. Pedersen en Cosnefroy namen samen de regie over.

Daarachter vormde zich een groepje met onder anderen Nieuwenhuis, Bardet en Warren Barguil. De twee koplopers hielden in barre weersomstandigheden echter een gaatje en in de sprint bleek Pedersen de sterkste. Nieuwenhuis gaf de dag voor Sunweb op plek drie nog iets meer glans.