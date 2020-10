Kirsten Wild kan zondag haar titel in Gent-Wevelgem niet verdedigen. De 37-jarige renner van Ceratizit-WNT is vrijdag positief getest op het coronavirus en heeft zich noodgedwongen afgemeld, zo maakt haar team zaterdag bekend op Twitter.

"Mijn eerste coronatest afgelopen maandag was negatief, maar de tweede test positief", aldus Wild. "Ik ben heel teleurgesteld dat ik er niet bij kan zijn. Gelukkig kreeg ik de uitslag voordat ik naar de teambubbel zou reizen."

"Het gaat relatief goed met mij. Ik ben in isolatie en focus me 100 procent op mijn herstel", vervolgt Wild, die vorig jaar naar de zege in Wevelgem sprintte ten koste van Lorena Wiebes (tweede) en de Italiaanse Letizia Paternoster (derde).

Eerder op zaterdag meldde de ploeg van oud-winnares Marta Bastianelli, het Italiaanse Alé BTC Ljubljana, zich af vanwege meerdere positieve testen binnen de ploeg.

Ook bij de mannen was er een afmelding vanwege corona. Tiesj Benoot, de kopman van Sunweb, bleek een nauw contact te zijn van een besmette persoon en gaat in quarantaine. Hij vertoont zelf geen coronaklachten, aldus Sunweb.

Gent-Wevelgem bij de vrouwen start zondag om 13.45 uur. De finish is na ruim 140 kilometer rond 17.30 uur. Onder anderen Ellen van Dijk en Amy Pieters verschijnen aan de start. Regerend wereldkampioene Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten zijn niet van de partij. De mannen starten om 10.00 uur in Ieper en finishen rond 16.00 uur in Wevelgem.