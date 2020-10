Egan Bernal komt dit jaar niet meer in actie. De 22-jarige renner van INEOS is nog niet hersteld van de fysieke ongemakken die hij bij de afgelopen Tour de France opliep, zo laat hij weten op Instagram.

Bernal stapte vorige maand voor de start van de zeventiende etappe met rugklachten uit de Tour en reed sindsdien geen koers meer. Hij stond anderhalve week geleden nog wel op de voorlopige deelnemerslijst van de Waalse Pijl, maar hij trok zich uiteindelijk terug.

De Colombiaan laat weten dat hij zich de komende tijd volledig gaat focussen op zijn herstel en pas in 2021 terugkeert in het peloton. "Ik moet het accepteren", aldus Bernal. "Deze ongemakken motiveren me om nog harder te werken. Ik wil me weer goed en pijnvrij voelen op de fiets. Je leert meer van de slechte momenten dan de goede, dat is zeker."

De 22-jarige Bernal zegevierde vorig jaar als jongste winnaar in 110 jaar in de Tour de France. Dit jaar ging de eindzege naar Tadej Pogacar, die in de voorlaatste etappe Primoz Roglic van Jumbo-Visma uit de gele trui reed.

De langere absentie is een nieuwe tegenvaller voor INEOS. De Britse formatie zag deze week kopman Geraint Thomas uitvallen in de Giro d'Italia. De Tour-winnaar van 2018 bleek zijn bekken te hebben gebroken bij een val over een rollende bidon.