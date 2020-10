Alex Dowsett heeft zaterdag de achtste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De 32-jarige Brit, die deel uitmaakte van een vroege vlucht, bezorgde zijn ploeg Israel Start-Up Nation de eerste zege in een grote ronde.

Dowsett pakte samen met zijn vijf medevluchters een voorsprong van meer dan tien minuten op het peloton. Na een geslaagde aanval in de finale kwam hij, na in de finishstraat een loslopende hond ontweken te hebben, in Viesta solo over de streep.

Israel Start-Up Nation maakt sinds dit seizoen deel uit van de World Tour. De ambitieuze formatie, die voor volgend seizoen Chris Froome als kopman heeft aangetrokken, deed al twee keer eerder mee aan de Giro en debuteerde dit jaar in de Tour de France.

Waar het voor Israel Start-Up Nation de eerste grote overwinning is, was Dowsett al een keer eerder succesvol in een grote ronde. In 2013 won hij in dienst van Movistar een tijdrit in de Giro.

Hoewel het peloton dertien minuten na Dowsett over de finish kwam, veranderde er niets in de top van het klassement. De Portugees João Almeida blijft in het roze. Hij heeft een voorsprong van 43 seconden op Pello Bilbao en 48 seconden op Wilco Kelderman. Steven Kruijswijk staat achtste op 1.21 minuten.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de video te zien.

Dowsett in kopgroep met erkende tijdrijders

Dowsett maakte met zijn ploeggenoot Matthias Brändle deel uit van een kopgroep die al vroeg in de 200 kilometer lange etappe ontstond. De Engelsman en de Oostenrijker reden samen met de Italianen Simone Ravanelli (Androni Giocatolli) en Salvatore Puccio (INEOS Grenadiers), de Amerikaan Joey Rosskopf (CCC) en de Brit Matthew Holmes (Lotto Soudal) een riante voorsprong bijeen.

In de hoop op zijn eerste ritzege van dit jaar in een grote ronde, zette Peter Sagan zijn ploeg op kop van het peloton. Het bleek echter onbegonnen werk om het verschil met de kopgroep, met erkende tijdrijders als Brändle, Dowsett en Rosskopf aan bord, te dichten.

Nadat de vluchters de beklimmingen van de dag (een van de tweede en een van de vierde categorie) gezamenlijk hadden afgewerkt, reden Puccio en Holmes weg op een lastige strook in een van de lokale omlopen in finishplaats Vieste. Op het moment dat de twee waren gegrepen, plaatste Dowsett zijn beslissende aanval.

Alex Dowsett geeft zijn medevluchters het nakijken met een aanval op 17 kilometer van de streep. (Foto: ANP)

Nerveus moment voor Fuglsang

Voor de klassementsrenners was het een rustige dag, al beleefde Jakob Fulgslang een nerveus moment. De kopman van Astana, zevende in het algemeen klassement, raakte op 75 kilometer van de streep achterop door materiaalpech. Omdat het tempo in het peloton relatief laag lag, kon hij de minuut achterstand snel dichten.

Simon Yates stapte zaterdagochtend niet meer op de fiets. De voormalig winnaar van de Ronde van Spanje (2018) testte positief op corona. De Brit gold vooraf als een van de topfavorieten, maar in de etappe naar de Etna had hij al veel tijd verloren.

De kans is groot dat het algemeen klassement zondag opgeschud gaat worden. De 208 kilometer lange rit van San Salvo naar Roccaraso telt onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie.