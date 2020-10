Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag bij de WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang brons gepakt bij de beloften. Anne Terpstra viel in de wedstrijd voor elite al vroeg uit, terwijl bij de mannen Milan Vader teleurstelde en door twee valpartijen ver terugviel.

De 22-jarige Alvarado zag de wereldtitel op de cross-country naar de Française Loana Lecomte gaan. Ze gaf 2.42 minuten toe op de ongenaakbare winnares. Het zilver ging naar Kata Blanka uit Hongarije, die ruim een minuut achter Lecomte finishte.

Alvarado was op het laatste moment ingeschreven nadat ze vorige week in Nove Mesto al een beloftenwedstrijd om de wereldbeker had gewonnen. Op de Olympische Spelen van 2024 wil ze starten op de mountainbike.

De Rotterdamse werd begin dit jaar bij de elite wereldkampioene veldrijden. Ook toen had ze mee mogen doen bij de beloften, maar koos ze er met succes voor om op het hoogste niveau mee te strijden om de overwinning.

Ceylin del Carmen Alvarado greep brons bij de beloften bij de WK mountainbike. (Foto: ANP)

Vader valt ver terug door twee valpartijen

Bij de race bij de mannen elite stelde Vader teleur met een 23e plaats. De 24-jarige Zeeuw begon nog sterk aan de koers en reed in de eerste ronde aan kop, maar in de tweede ronde kon hij het tempo van de Fransman Jordan Sarrou niet meer volgen en zakte hij steeds verder weg.

Tot overmaat van ramp kwam Vader twee keer ten val, waardoor hij zijn podiumambities zag vervliegen en ver in het achterveld over de streep kwam. Met de zege van Sarrou ging voor het eerst sinds 2014 een wereldtitel niet naar Nino Schurter, die niet verder kwam dan een teleurstellende negende plaats.

De laatste keer dat een Nederlander een medaille won bij de WK mountainbike bij de mannen was in 2018, toen Mathieu van der Poel het brons veroverde. De Brabander liet het WK schieten, omdat hij zich focust op het wegseizoen. Bart Brentjens is nog altijd de enige Nederlandse wereldkampioen. Hij was in 1995 de beste.

Milan Vader viel ver terug bij de WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang. (Foto: ANP)

Terpstra valt al in tweede ronde uit

Bij de race voor vrouwen elite was er ook geen Nederlands succes. Terpstra gold als een van de favorieten, maar viel al in de tweede ronde uit. Vermoedelijk kampte ze met ademhalingsproblemen.

De 29-jarige Zeeuwse startte als nummer een van de wereld aan de WK. Vorige week eindigde ze nog twee keer als tweede in een wereldbekerwedstrijd.

De wereldtitel ging net als vorig jaar naar Pauline Ferrand-Prévot. De 28-jarige Française zette de Italiaanse Eva Lechner en Rebecca McConnell uit Australië op meer dan drie minuten.