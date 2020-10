Simon Yates gaat niet meer van start in de Giro d'Italia. De renner van Mitchelton-SCOTT is positief getest op het coronavirus, zo meldt zijn ploeg zaterdag.

De 28-jarige Yates heeft volgens ploegarts Matteo Beltemacchi lichte symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid. Yates had vrijdag een kleine verhoging, waardoor hij in isolatie werd geplaatst. Uit de daaropvolgende coronatest kwam naar voren dat hij het virus onder de leden heeft.

"De gezondheid van Yates blijft voor ons het belangrijkst. We willen de organisatie bedanken voor alle hulp bij het regelen van een snelle test en het vervoer voor Yates", aldus Beltemacchi zaterdag op de website van Mitchelton-SCOTT.

De andere renners van Mitchelton-SCOTT kunnen wel in de Giro blijven, want zij zijn negatief getest op het coronavirus. De Australische ploeg houdt hun gezondheid vanwege de positieve test van Yates wel extra scherp in de gaten.

Yates gold als een van de kanshebbers voor de eindzege in de Giro. De winnaar van de Vuelta a España van 2018 had in het begin al wel wat tijd verloren in de bergetappe met finish op de Etna. Yates stond in het klassement 21e, op 3 minuten en 52 seconden van rozetruidrager João Almeida.

De Giro d'Italia gaat zaterdag verder met de achtste etappe. Het peloton trekt van Giovinazzo naar Vieste over 200 kilometer.