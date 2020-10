De teleurstelling overheerst vrijdag bij Jumbo-Visma-renner Koen Bouwman en zijn ploegleider Addy Engels na de hectische zevende etappe van de Giro d'Italia. De Nederlandse formatie had een belangrijk aandeel in het vormen van waaiers in het peloton.

"Het leek er even op dat we een hele goede zaak gingen doen voor het klassement", blikte Bouwman terug op de website van zijn ploeg. "Dat lukte uiteindelijk niet en dat is wel balen. Het belangrijkste is dat we geen tijd verloren hebben."

In de etappe naar Brindisi werd er vooraf al gewaarschuwd voor waaiers en na slechts 7 kilometer was het al zover. Jumbo-Visma trok het peloton samen met Deceuninck-Quick-Step uiteen en vooraan bleven dertig renners over, onder wie Steven Kruijswijk en vier van zijn ploeggenoten.

Ook Bouwman behoorde tot dat gezelschap. "Het was de hele dag koers, met waaiers en veel nervositeit. Iedereen wist dat het vandaag op de kant zou gaan, dus dan is het dringen voor posities. We zaten goed van voren en toen hebben we het initiatief genomen. Dat was hartstikke mooi."

Arnaud Démare boekte zijn derde ritzege in deze Giro. (Foto: ANP)

Ploegleider Engels trots op Jumbo-Visma

Uiteindelijk ontstonden er geen verschillen in de top van het klassement. Na liefst 57 kilometer in het eerste uur voegden alle groepen zich weer bij elkaar. Een massale valpartij in het peloton zorgde er opnieuw voor dat enkele klassementsrenners op achterstand raakten, maar in de finale sloten zij weer aan.

Engels sloot zich aan bij de woorden van Bouwman en was zeer te spreken over het werk van Jumbo-Visma. "Het was een prima actie, maar er was net iets te veel samenwerking van achteren om het tot een goed einde te brengen. In de finale bleef er wel zijwind, maar niet genoeg om het nog eens op de kant te trekken."

"Het is jammer dat we geen tijd hebben genomen op enkele concurrenten, maar ik ben trots op hoe we als ploeg gereden hebben. De ploeg is heel erg sterk en erg gemotiveerd. Dit geeft vertrouwen voor de rest van de Giro."