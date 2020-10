Arnaud Démare heeft vrijdag in de zevende etappe van de Giro d'Italia zijn hattrick aan ritzeges voltooid. De Fransman was na een nerveuze waaierrit met afstand de beste in de massasprint in Brindisi.

Peter Sagan zat in de spurt in het wiel van Démare, maar de kopman van Groupama-FDJ was wederom veel te sterk voor de Slowaak. De winnaar week in de laatste honderd meter wel van zijn lijn af. De Australiër Michael Matthews eindigde op gepaste afstand als derde.

Démare won deze week ook de vierde en de zesde etappe van de Giro. Hij staat al op dertien overwinningen dit seizoen.

Het profiel van de zevende rit was vooral vlak en dalend, maar door de wind en open wegen werd het een zeer nerveuze en gevaarlijke rit, ook voor de klassementsrenners. Uiteindelijk verloor geen enkele favoriet tijd. João Almeida behield de roze leiderstrui, Wilco Kelderman staat nog steeds derde en Steven Kruijswijk blijft achtste.

Met een gemiddelde snelheid van 51,234 kilometer per uur was het vrijdag de snelste Giro-rit ooit.

Zaterdag rijden de renners in de achtste etappe 200 kilometer langs de Adriatische kust naar het noordwesten. In het tweede deel van de rit tussen Giovinazzo en Vieste is het zelden nog vlak, zonder dat er echt heel zware beklimmingen liggen.

Waaiers vrijwel vanuit de start

Voor de rit naar de zuidoostelijke kust van Italië werd er al gewaarschuwd voor de wind op de open wegen en het peloton werd inderdaad vrijwel vanuit de start uiteen getrokken in waaiers. Kelderman en Kruijswijk waren met hun ploegen goed bij de les, terwijl klassementsrenners als Jakob Fuglsang, Pello Bilbao en Simon Yates in een tweede of derde groep terechtkwamen.

Na een eerste uur waarin 57 kilometer werd afgelegd, keerde de rust even terug en kwamen alle groepen weer bij elkaar. Simon Pellaud en Marco Frapporti gingen vervolgens in de aanval, maar dat duo werd bijgehaald toen het parcours na de tussensprint in Grottaglie naar het oosten afboog en de wind weer vanaf de zijkant kwam.

De nervositeit en de boog van nog 45 kilometer te gaan zorgden voor een massale valpartij, waarbij bijna de helft van het peloton voet aan de grond moest zetten. Harm Vanhoucke (vierde in het klassement) en Domenico Pozzovivo (zesde in het klassement) waren betrokken bij de val en moesten in de achtervolging. Op 22 kilometer van de streep sloten ze weer aan bij de grote groep.

De ploegen konden zich vervolgens voorbereiden op de massasprint. Jos van Emden zorgde er met een lange kopbeurt voor dat Kruijswijk goed door de gevaarlijke bochten kwam in de laatste kilometers en vervolgens toonde Démare wederom aan dat hij de beste sprinter in de Giro is.