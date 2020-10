Mathieu van der Poel baalt ervan dat hij deze maand niet kan debuteren in Parijs-Roubaix, doordat de Noord-Franse klassieker vrijdag werd afgelast. De Nederlands kampioen is nu nog meer gebrand op succes in de Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, zijn twee laatste koersen van het seizoen.

"Het is uiteraard bijzonder jammer dat Parijs-Roubaix niet doorgaat", zegt Van der Poel in een reactie via zijn ploeg Alpecin-Fenix. "Ik keek er enorm naar uit om eindelijk voor het eerst de 'Helleklassieker' af te kunnen werken."

Organisator ASO zette op last van de lokale autoriteiten een streep door Parijs-Roubaix, die op de 'coronakalender' dit jaar gepland stond op 25 oktober. Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen besloot de Franse overheid dat vanaf zaterdag de strengste maatregelen gelden in Lille en omgeving, het gebied waar de 'Hel van het Noorden' verreden wordt.

"Parijs-Roubaix zou mijn vijfde monument moeten worden dit seizoen. Het is jammer dat ik dat rijtje niet zal kunnen volmaken en moet wachten tot 2021", aldus Van der Poel, die eerder dit jaar al Milaan-San Remo (dertiende), de Ronde van Lombardije (tiende) en Luik-Bastenaken-Luik (zesde) reed.

Zijn vierde monument van dit seizoen, de Ronde van Vlaanderen, gaat voorlopig nog wel gewoon door op 18 oktober. Van der Poel rijdt eerst komende zondag nog Gent-Wevelgem. "Door de afgelasting van Parijs-Roubaix neemt het belang van die twee wedstrijden alleen maar toe."

De kopman van Alpecin-Fenix eindigde vorig jaar als vierde in Gent-Wevelgem én de Ronde van Vlaanderen.