Parijs-Roubaix zal dit jaar niet verreden worden. Organisator ASO heeft vrijdag op last van de lokale autoriteiten een streep gezet door de wielerklassieker in Noord-Frankrijk.

De 118e editie van Parijs-Roubaix zou oorspronkelijk plaatsvinden op 12 april, maar was vanwege de coronacrisis verplaatst naar 25 oktober.

Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen besloot de Franse overheid echter dat vanaf zaterdag de strengste maatregelen gelden in Lille en omgeving, het gebied waar Parijs-Roubaix verreden wordt. De lokale autoriteiten hebben de organisatie daarom gevraagd de 'Hel van het Noorden' dit jaar af te gelasten.

Dit betekent ook dat de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen niet dit jaar zal worden verreden. De rensters zouden op 25 oktober voor het eerst over de beruchte kasseien rijden.

"De woorden van de districtsbesturen waren duidelijk: 'Het is niet mogelijk'. En zonder steun van de lokale autoriteiten kun je geen koers organiseren", zegt ASO-directeur Christian Prudhomme tegen de Franse krant L'Équipe. "Ik ben heel verdrietig dat Parijs-Roubaix niet doorgaat, maar de gezondheidssituatie in het land is nu het belangrijkst."

Ronde van Vlaanderen gaat voorlopig wel door

Vorige week werd al bekend dat de Amstel Gold Race, de enige Nederlandse klassieker, dit jaar niet door kan gaan. Bijna alle andere grote wielerkoersen zijn wel verreden sinds het seizoen op 1 augustus werd hervat. Volgende week zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma.

Mathieu van der Poel zou dit jaar debuteren in Parijs-Roubaix. De Nederlands kampioen was een van de favorieten voor de zege.

De eerstvolgende editie van Parijs-Roubaix staat nu gepland op 11 april 2021.