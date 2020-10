Arnaud Démare heeft donderdag ook de zesde etappe in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Fransman was veruit de sterkste in de massasprint en boekte zijn tweede ritzege. João Almeida behield zijn roze leiderstrui.

Démare hield Michael Matthews (tweede) en Fabio Felline (derde) ruim achter zich. Peter Sagan kwam er niet aan te pas in de sprint en eindigde als achtste. Sam Oomen was op de achttiende plek de beste Nederlander.

Afgelopen dinsdag was Démare ook al de sterkste in de vierde etappe. In totaal heeft de 29-jarige renner van Groupama-FDJ nu drie ritzeges in de Giro op zijn erelijst staan. Vorig jaar was hij voor het eerst succesvol in de Italiaanse wielerronde.

In de top van het algemeen klassement veranderde er niets. Almeida heeft nog altijd 43 seconden voorsprong op nummer twee Pello Bilbao en Wilco Kelderman blijft op 48 tellen de nummer drie. Steven Kruijswijk is terug te vinden op de achtste plaats.

Kopgroep van vier krijgt alle ruimte

De zesde rit voerde het peloton over 188 heuvelachtige kilometers van Castrovillari naar Matera. Onderweg moest een klimmetje van de derde categorie worden bedwongen en kort voor de finish lag een stevig oplopende strook.

Al vroeg in de etappe vormde zich een kopgroep van vier renners. De Italianen Marco Frapporti, Mattia Bais en Filippo Zana gingen samen met de Australiër James Whelan op avontuur en kregen alle ruimte van het peloton.

Met nog zo'n 100 kilometer voor de boeg had het kwartet bijna tien minuten voorsprong, waarna de sprintersploegen het tempo in het peloton opvoerden. Onder aanvoering van BORA-hansgrohe, de ploeg van Sagan, werd het verschil binnen 50 kilometer teruggebracht naar twee minuten.

James Whelan, Marco Frapporti, Mattia Bais en Filippo Zana gaven de zesde etappe kleur met een vlucht. (Foto: ANP)

Viviani en Hodeg lossen op klimmetje

De kopgroep bleef nog even vooruit en op de Galleria Millotta, het klimmetje van de derde categorie op zo'n 30 kilometer van de finish, sprong Frapporti weg. De aanval van de Italiaan had weinig succes, maar Whelan slaagde er wel in om een gaatje te slaan met zijn medevluchters.

Op het klimmetje moesten sprinters Elia Viviani en Álvaro Hodeg lossen uit het peloton, dat de vluchters even later inrekende. Op 15 kilometer van de meet werd Whelan als laatste gegrepen, waarna het uitgedunde peloton afstormde op Matera.

Door de oplopende strook in de finale slaagde geen enkele sprintersploeg erin om de regie te voeren, maar desondanks begon een grote groep aan de sprint. Daarin ging Démare van ver aan en verscheen de concurrentie niet eens op de finishfoto.