Julian Alaphilippe bevestigde woensdag met zijn overwinning in de Brabantse Pijl dat hij in topvorm verkeert, maar de wereldkampioen schaart zichzelf niet bij de favorieten in de klassiekers die nog moeten komen, zoals de Ronde van Vlaanderen.

"Ja, ik ben goed in vorm", erkende de 28-jarige Alaphilippe na zijn zege in de Brabantse Pijl op de persconferentie. "Maar dat maakt mij zeker geen favoriet voor de Ronde van Vlaanderen."

Alaphilippe maakt 18 oktober zijn debuut in 'Vlaanderens Mooiste'. "Ik zie het als een ontdekking en begin zonder druk of stress aan de Ronde. Het is al een uitdaging voor renners die de koers vijf of zes keer gereden hebben om te proberen te winnen."

De renner van Deceuninck-Quick-Step ziet tijdens de Ronde van Vlaanderen daarom vooral een rol als luxeknecht voor zichzelf weggelegd.

"Ik ben niet de renner binnen de ploeg die deze ronde moet winnen. Ik zal mijn ploeggenoten zo veel mogelijk bijstaan. Mijn doelen heb ik dit seizoen allemaal al behaald."

Julian Alaphilippe ziet tot zijn schrik Mathieu van der Poel voorbij komen, maar dat gebeurt pas vlak na de streep. (Foto: ANP)

Alaphilippe juicht bijna weer te vroeg

Alaphilippe beleeft een uitstekend seizoen sinds de coronapauze. Naast de Brabantse Pijl en het WK op de weg won hij ook een etappe in de Tour de France en werd hij tweede in Milaan-San Remo.

De Fransman leek vorige week tevens Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam te schrijven. Hij juichte daar echter te vroeg en werd in de laatste meters gepasseerd door Primoz Roglic. Daarna werd hij nog gedeclasseerd omdat hij Marc Hirschi hinderde.

In de Brabantse Pijl maakte Alaphilippe bijna dezelfde fout als in Luik door nog voor de finish zijn handen in de lucht te steken. In tegenstelling tot Roglic kwam Mathieu van der Poel echter net niet op tijd, waardoor de Fransman dit keer ook na afloop kon juichen.

"Mathieu kwam inderdaad nog hard opzetten, maar een beetje spanning kan geen kwaad, toch?", lachte Alaphilippe. "Zo vervelen de mensen zich niet. Gelukkig was ik dit keer iets eerder bij de streep."