Wilco Kelderman liet woensdag aan het eind van de vijfde etappe in de Giro d'Italia zien voor elke seconde te strijden. De kopman van Sunweb steeg van de vierde naar de derde plaats in het klassement, maar was desondanks niet helemaal tevreden.

Kelderman streed in de straten van Camigliatello Silano mee om de bonificatieseconden achter winnaar Filippo Ganna. Hij moest in de favorietengroep echter zijn meerdere erkennen in Patrick Konrad en rozetruidrager João Almeida, die met de bonus van respectievelijk zes en vier tellen aan de haal gaan.

"Ik ging er echt voor, maar helaas werd ik net vierde", zei Kelderman, die verder een goed gevoel overhield aan de typische overgangsetappe. "Ik voelde me de hele dag goed en we hebben laten zien dat we erg sterk zijn als team."

Door regen en mist lag het gevaar op de loer in de 225 kilometer lange rit, maar uiteindelijk kwamen alle klassementsrenners heelhuids over de streep. "Het was een lastige finale met een natte afdaling", concludeerde Kelderman. "Het was een lange en zware dag."

Ondanks het mislopen van de bonificaties schoof Kelderman een plaatsje op in het klassement. Hij profiteerde van een slechte dag van Jonathan Caicedo, die ruim een kwartier verloor. Kelderman moet alleen Almeida (48 seconden) en Pello Bilbao (5 seconden) voor zich dulden.

'Kruijswijk zag er goed uit op de klim'

Ook Steven Kruijswijk, die in dezelfde groep als Kelderman over de streep kwam, deed goede zaken in het klassement. De renner van Jumbo-Visma stijgt van tien naar acht.

"Steven zag er op de slotbeklimming goed uit", verwees ploegleider Addy Engels naar de Valico di Montescuro, het zwaarste obstakel van de dag. "Hij finishte in de groep waar hij hoorde te zitten."

Binnen het team heerst opluchting dat de kopman de dag zonder kleerscheuren is doorgekomen. "Dit zijn listige dagen, waar je veel tijd kunt verliezen. We hebben deze overgangsetappe goed overleefd."