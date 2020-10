Mathieu van der Poel was hard voor zichzelf nadat hij zich woensdag in de sprint van de Brabantse Pijl had laten verrassen door Julian Alaphilippe. Volgens de Nederlander maakte hij een onvergeeflijke fout.

Van der Poel dacht voor het tweede jaar op rij de Belgische semiklassieker te winnen toen hij in Overijse met Alaphilippe en Benoît Cosnefroy richting de finish reed. Hij ging echter te laat de sprint aan en moest achter Alaphilippe genoegen nemen met de tweede plaats.

"In de laatste 200 meter maak ik een fout die ik normaal nooit maak", zei een zichtbaar balende Van der Poel bij Sporza. "Toen Alaphilippe mij passeerde, wist ik dat ik te lang gewacht had. Ik laat me een beetje verrassen, dat ben ik niet gewend van mezelf."

"Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik niet op tijd ben aangegaan. Dit was mijn eigen domme fout. Ik heb het verkloot en dat kan ik mezelf niet vergeven. Ik ga vanavond niet slapen, dat weet ik zeker."

Dat Van der Poel met zijn optreden in de Brabantse Pijl bewees dat het met zijn vorm wel goed zit in aanloop naar Gent-Wevelgem (11 oktober) en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) ziet hij als een schrale troost.

"Ik ben niet bezig met het nemen van revanche in de komende weken. Ik zie dit echt als een gemiste kans. Deze finish is op mijn lijf geschreven, dat maakt het des te zuurder dat ik het verpest heb."