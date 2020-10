Mathieu van der Poel is er woensdag net niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij de Brabantse Pijl te winnen. De Nederlands kampioen verloor na een enerverende zestigste editie van de Belgische semiklassieker de sprint van wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Van der Poel mocht na 197 kilometer van Leuven naar Overijse met Alaphilippe en Benoît Cosnefroy gaan strijden om de overwinning. De titelverdediger liet zich wat insluiten en kwam daarom net te laat om Alaphilippe nog te passeren. Cosnefroy eindigde als derde.

Het verschil op de streep was heel klein, maar dat had Alaphilippe vooral aan zichzelf te wijten. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step beleefde bijna een déjà vu omdat hij zijn handen wel heel vroeg in de lucht stak.

Zondag kwam een soortgelijke actie de 28-jarige Fransman duur te staan toen Primoz Roglic zijn juichende concurrent op de streep passeerde in Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe werd toen wegens onreglementair sprinten ook nog teruggezet van de tweede naar de vijfde plaats.

Van der Poel liet afgelopen weekend al zien in goede vorm te verkeren. De renner van Alpecin-Fenix pakte zaterdag na een indrukwekkende solo de eindzege in de BinckBank Tour. Een dag later eindigde hij als zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

Van der Poel en Alaphilippe sterkste renners in koers

Van der Poel en Alaphilippe maakten er geen geheim van de sterkste renners in koers te zijn. De twee leken op 30 kilometer van de streep al een beslissende kloof te slaan toen ze, net nadat de groep vroege vluchters was ingerekend, samen wegreden. Vanuit de achtergrond slaagde een klein groepje erin om terug te keren.

Devenyns lanceerde zijn ploeggenoot Alaphilippe richting de kasseien van de Moskesstraat. Van der Poel reageerde attent op de verwachte aanval van de kersverse wereldkampioen en ook Cosnefroy kon volgen.

De drie werkten voorbeeldig samen en zorgden er zo voor dat in de laatste 10 kilometer niemand meer terug kon keren. In de oplopende slotkilometer liet Van der Poel zich verrassen in de sprint, zodat Alaphilippe zijn eerste overwinning boekte in de regenboogtrui.