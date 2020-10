Filippo Ganna heeft woensdag op knappe wijze zijn tweede ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De wereldkampioen tijdrijden soleerde in een natte en lange bergrit naar de winst. Wilco Kelderman eindigde als vierde en schoof een plekje op in het klassement.

Ganna, die zaterdag al de openingstijdrit van deze Giro won, bleef woensdag als enige over van een kopgroep van acht die zich na een pittig eerste uur vormde in de etappe van 225 kilometer van Mileto naar Camigliatello Silano.

De Italiaan van INEOS Grenadiers reed in de regen en mist weg op de Valico di Montescuro, een klim van liefst 24,2 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,6 procent, met de top op 11 kilometer van de streep.

Ganna had op de finish nog 34 seconden over op de groep met favorieten. De Oostenrijker Patrick Konrad eindigde als tweede, voor rozetruidrager João Almeida en Kelderman. Steven Kruijswijk kwam als vijftiende over de streep en verloor geen tijd op zijn concurrenten.

Almeida behield de leiding in het klassement. Jonathan Caicedo moest lossen op de slotklim en verloor daardoor de tweede plek in het klassement. Kelderman schoof op van plaats vier naar plaats drie. Zijn achterstand op het roze is 48 seconden. Kruijswijk steeg twee plekken en staat nu achtste, op 1 minuut en 21 seconden van Almeida.

Pieter Weening haalde de finish niet. De 39-jarige Nederlander van Trek-Segafredo voelde zich duizelig na zijn val op dinsdag en stapte na 2,5 uur koersen af.

Knappe actie De Gendt blijft zonder succes

Na een heel zware openingsfase kregen Ganna, Salvatore Puccio, Jan Tratnik, Carl Fredrik Hagen, Valerio Conti, Hector Carretero, Edoardo Zardini en Jhonatan Restrepo de ruimte van het peloton. Het achttal had aan de voet van de lange slotklim een voorsprong van drie minuten op het peloton.

In die grote groep was het Thomas De Gendt die al snel aanviel en na een knappe achtervolging sloot de hardrijder van Lotto Soudal op 7 kilometer van de top samen met Movistar-renner Einer Rubio aan bij de inmiddels versplinterde kopgroep.

Rubio, die de hele tijd in het wiel had gezeten van De Gendt, koos direct voor de aanval en hij kreeg de Belg en Ganna met zich mee. Ganna profiteerde vervolgens van de onenigheid tussen zijn twee medevluchters. De tijdrijder sloeg een gaatje en hield zijn solo vol tot de finish.

Bij de favorieten waren er geen echte aanvallen op de Valico di Montescuro, ook omdat er na de klim nog een afdaling volgde. Caicedo was het enige slachtoffer uit de top van het klassement.