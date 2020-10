Pieter Weening is woensdag afgestapt in de vijfde etappe van de Giro d'Italia. De 39-jarige Nederlander voelde zich duizelig na zijn val dinsdag in de vierde rit.

"Vanwege lichte duizeligheid tijdens de etappe hebben we besloten dat Pieter Weening moet opgeven", meldt Trek-Segafredo, de ploeg van de Fries, op Twitter.

"Pieter is sinds gisteren goed in de gaten gehouden, ook vannacht en vanmorgen nog, en zijn conditie was goed genoeg om te starten. In de komende uren zal hij enkele medische testen ondergaan."

Weening ging dinsdag met nog zo'n 85 kilometer te gaan onderuit doordat een bidon over de grond rolde. Een dag eerder was een bidon ook al de reden van een valpartij van Geraint Thomas, die inmiddels ook is afgestapt.

Weening was bezig aan zijn eerste grote ronde namens Trek-Segafredo en zijn zestiende drieweekse koers in totaal. Hij was in de Giro als knecht van kopman Vincenzo Nibali, de huidige nummer zes van het algemeen klassement.

De vijfde etappe is om 10.40 uur begonnen. De finish wordt verwacht rond 16.15 uur. Volg de rit in ons liveblog.