De wereldbeker veldrijden in het Brabantse Hoogerheide, die gepland stond op 24 januari 2021, gaat niet door. Daarmee wordt de crosskalender nog verder uitgekleed.

De internationale wielerunie bevestigt woensdag dat ook de wereldbekers in het Belgische Koksijde (22 november), het Franse Besançon (29 november), het Belgische Diegem (27 december) en het Zwitserse Villars (17 januari) zijn geschrapt op verzoek van de organisatoren.

Achter de World Cup-cross in het Belgische Zonhoven op 13 december staat een vraagteken. Daarover wordt nog gesproken.

Voor de coronacrisis stonden er veertien wereldbekers op het programma in het veldrijden. In de zomer werd een aangepaste kalender met elf koersen gepubliceerd en inmiddels zijn er nog maar zes races over.

De UCI werkt met organisator Flanders Classics aan een nieuwe kalender en hoopt deze zo snel mogelijk naar buiten te brengen.