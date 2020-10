Floortje Mackaij is woensdag als derde geëindigd in de Brabantse Pijl. De zege ging na een mooie solo naar de Australische Grace Brown. Marianne Vos, een van de kanshebbers, deed niet mee. Haar ploeg CCC-Liv had zich terugtrokken vanwege een positieve coronatest binnen het team.

Brown haalde op zo'n 15 kilometer van de finish de eenzame koploper Lauren Stephens bij. De 28-jarige renster van Mitchelton-SCOTT ging al snel alleen verder en maakte het knap af.

Sunweb ging met Mackaij en de Duitse Liane Lippert nog wel in de tegenaanval, maar de twee ploeggenoten zagen Brown alleen maar verder wegrijden.

Mackaij kon het tempo van Lippert op het slotklimmetje naar de finish in Overijse niet meer volgen, waardoor ze als derde eindigde.

CCC-Liv hoorde pas laat van positieve test

Vlak voor de start van de Brabantse Pijl, een koers die geen deel uitmaakt van de WorldTour, werd bekend dat CCC-Liv niet zou meedoen.

"Alle rensters en stafleden in de teambubbel zijn dubbel getest voorafgaand aan de Brabantse Pijl. Alle resultaten van beide testrondes waren negatief", zei teamarts Tessa Backhuijs op de site van de ploeg van Vos.

"In de nacht van dinsdag op woensdag, toen de rensters en stafleden al in de als veilig aangemerkte teambubbel zaten, zijn we er door een testlab attent op gemaakt dat een van de testresultaten tóch positief bleek te zijn. Daarop hebben we woensdagochtend onze verantwoordelijkheid genomen en besloten de gehele ploeg uit koers te houden."

De mannen zijn nog bezig aan hun Brabantse Pijl. Vorig jaar ging de zege naar Mathieu van der Poel, die ook dit jaar weer op de startlijst staat