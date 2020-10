Arnaud Démare won dinsdag de vierde etappe van de Giro d'Italia door Peter Sagan op de streep met het kleinst mogelijke verschil te kloppen. De 29-jarige Fransman dankte na de bijzondere massasprint zijn vader.

"Ik train heel vaak mijn laatste jump achter de scooter met mijn vader", aldus Démare na de rit van Catania naar Villafranca Tirrena. "En vandaag betaalde zich dat uit."

De kopman van Groupama-FDJ wist met een ultieme inspanning Sagan van diens eerste Giro-ritzege af te houden. Het verschil tussen de twee was zo klein, dat het even duurde voordat de jury aan de hand van de finishfoto had besloten wie de winnaar was.

"Ik was er absoluut niet zeker van dat ik gewonnen had toen ik over de finish kwam. Het zat zó dicht bij elkaar", zei Démare, die vanuit zijn ooghoek zag dat de Italiaan Davide Ballerini ook nog heel dicht bij de winst kwam. "Ik zag Ballerini juichen, dus ik dacht dat ik tweede was geworden. Ik durfde de overwinning pas te vieren toen het officieel was."

Voor de Franse kampioen was het al zijn elfde zege sinds de herstart van het wielerseizoen in augustus. "Ik ben ontzettend blij. Het was een heel speciale sprint en ik had vandaag het geluk aan mijn zijde."

De bijzondere finish in Villafranca Tirrena. (Foto: La Presse)

Sagan: 'Het was zo close'

Sagan, die zijn eerste Giro rijdt, wacht nog altijd op zijn eerste overwinning sinds juli vorig jaar, toen hij de beste was in de vijfde etappe van de Tour de France. "Ik ging vandaag vol voor de winst en het was zo close, dat ik niet wist wie er eerste, tweede en derde waren geworden", zei de Slowaak.

"Ik ben tevreden over het werk van mijn team en mijn eigen optreden, maar zo gaat het soms in het sprinten: ik heb sprints gewonnen met een paar centimeter verschil en sprints verloren met een paar centimeter verschil."

Woensdag zullen de sprinters niet aan bod komen in de Ronde van Italië. In de vijfde etappe (Mileto-Camigliatello Silano over 225 kilometer) ligt op 11 kilometer van de finish de top van de Válico di Montescuro, een klim van 24,2 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,6 procent.