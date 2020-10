Arnaud Démare heeft dinsdag de eerste sprintersetappe in de Giro d'Italia gewonnen. De 29-jarige renner van Groupama-FDJ won de vierde rit met millimeters verschil. Rozetruidrager João Almeida sloeg bij een tussensprint een aanval af, waardoor er geen verschuivingen waren in het algemeen klassement.

Démare rekende in de straten van Villafranco Tirrena nipt af met Peter Sagan (tweede) en Davide Ballerini (derde). Michael Matthews van het Nederlands-Duitse Sunweb speelde geen rol van betekenis in de sprint op het Italiaanse eiland Sicilië.

Het is voor Démare zijn tweede etappezege ooit in de Giro d'Italia. De Fransman, die in zijn carrière ook al twee ritten won in de Tour de France, zegevierde vorig jaar voor het eerst in de Italiaanse ronde.

Vlak voor de start van de vierde etappe maakte INEOS Grenadiers bekend dat kopman Geraint Thomas de Giro met een gebroken bekken heeft verlaten. De 34-jarige Brit viel maandag in de rit naar de Etna over een rollende bidon en verloor op de top van de slotklim ruim twaalf minuten op etappewinnaar Jonathan Caicedo.

Rozetruidrager Almeida slaat aanval Caicedo af

De vierde etappe voerde het peloton over 140 kilometer van Catania naar Villafranco Tirrena. Al vanaf de start kregen koplopers Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Kamil Gradek (CCC) en Marco Frapporti (Vini Zabù-KTM) de ruimte van de grote groep. Op het hoogtepunt hadden ze een voorsprong van ruim vier minuten.

Halverwege de rit maakte BORA-hansgrohe tempo op de Portella Mandrazzi, de enige klim van de dag, om verschillende topsprinters te lossen. De ploeg van Sagan slaagde aanvankelijk in zijn missie, want onder anderen Fernando Gaviria en Elia Viviani moesten het peloton laten gaan. Pas na een lange inspanning keerde Viviani op een kleine 30 kilometer van de streep terug in de groep.

Ondanks het relatief vlakke parcours in de finale ontbrandde er op 25 kilometer een strijd om de roze trui. Nummer twee Caicedo wilde een coup plegen door bij een tussensprint twee bonificatieseconden te veroveren, maar rozetruidrager Almeida sloeg die aanval met succes af en verstevigde zijn leiderstrui. Voor aanvang van de vierde etappe stonden beide renners in tijd gelijk in het klassement.

Na het inrekenen van de overgebleven koploper Pellaud stevende het peloton af op een massasprint. Groupama-FDJ ontregelde de sprinttreinen met een late ontsnapping, maar de aanvaller werd ingerekend, waarna een massasprint ontstond. Sagan leek te gaan winnen, totdat Démare hem op de finishstreep passeerde. Pas bij het zien van de finishfoto kon Démare als winnaar worden aangewezen.

João Almeida reed dinsdag voor het eerst in zijn loopbaan in de roze leiderstrui in de Giro d'Italia. (Foto: ANP)