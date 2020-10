Geraint Thomas gaat dinsdag niet meer van start in de Giro d'Italia. De kopman van INEOS Grenadiers geeft op vanwege een breuk in zijn bekken als gevolg van zijn valpartij maandag in de eerste bergrit naar de Etna.

De 34-jarige Thomas viel in de geneutraliseerde zone over een rollende bidon en had flinke schaafwonden op zijn armen en benen. Hoewel hij wel weer op zijn fiets stapte, moest hij op de flanken van de Etna snel lossen uit de groep met favorieten. De winnaar van de Tour de France van 2018 kwam op ruim twaalf minuten binnen van etappewinnaar Jonathan Caicedo.

Hoewel maandagavond op röntgenfoto's niet te zien was dat Thomas iets gebroken had, kwam bij een nieuwe scan op dinsdagochtend een breuk in zijn bekken aan het licht. De Brit zei maandag al dat hij veel pijn had aan zijn linkerheup.

"Dit is zo frustrerend", aldus Thomas op de website van INEOS. "Ik heb zoveel energie in deze koers gestoken en was in net zo'n goede vorm, zo niet beter, dan toen ik de Tour won. Dat het zo moet eindigen, is erg vervelend."

"Ik had echt zin om vandaag te beginnen", vervolgt Thomas. "Ik wilde de jongens de komende dagen helpen om etappes te winnen, maar diep van binnen wist ik dat er iets niet klopte. Daarom hebben we extra scans laten maken. De breuk maakt de beslissing er gemakkelijker op, want ik wil natuurlijk niet meer schade aanrichten."

Geraint Thomas kwam dinsdag omringd door ploeggenoten op twaalf minuten van etappewinnaar Jonathan Caicedo boven op de Etna. (Foto: Pro Shots)

INEOS zag Bernal al wegvallen in Tour de France

De opgave van Thomas is een flinke streep door de rekening van INEOS. De Britse formatie had de klassementsrenner in de zomer niet meegenomen naar de Tour de France zodat hij zich kon toeleggen op de Giro d'Italia. In de Tour gaf INEOS-kopman Egan Bernal al op vanwege een vormdip.

Voor aanvang van de vierde etappe in Catania is de Brit Tao Geoghegan Hart de best geklasseerde renner van INEOS. Hij staat op de 24e plaats, op 3 minuten en 12 seconden van klassementsleider João Almeida. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step nam gisteren de roze trui over van INEOS-renner Filippo Ganna, die zich ontfermde over Thomas en zodoende ook veel tijd verloor.

De Giro d'Italia gaat woensdag verder met de vierde etappe over 140 kilometer van Catania naar Villafranco Tirrena. Hoewel de aankomst vlak is, moeten de renners halverwege de Portella Mandrazzi beklimmen. De klim is 12,4 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 5,2 procent.