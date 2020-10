Geraint Thomas heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de Giro d'Italia. De kopman van INEOS Grenadiers ging maandag nog voor de officiële start van de bergrit naar de Etna onderuit. Zijn ploeg neemt dinsdag een beslissing over het verdere verloop.

"Geraint viel op zijn linkerzij, dus hij kreeg een flinke klap tegen zijn linkerheup", meldt ploegarts Phil Riley op de website van INEOS. "Ook heeft hij wat schaafwonden op zijn linkerarm en -been."

"Uit de eerste röntgenfoto's na de finish blijkt dat hij niets heeft gebroken, maar we wachten nog op de bevestiging van morgen", vervolgt Riley. "We zullen hem vanavond behandelen en blijven volgen, waarna we de situatie morgenochtend opnieuw bekijken."

Thomas kwam door een rollende bidon ten val in de geneutraliseerde zone na de start. Hij stapte wel weer op, maar moest op de flanken van de Etna al snel lossen uit de favorietengroep en kwam uiteindelijk op ruim twaalf minuten van ritwinnaar Jonathan Caicedo over de finish.

'We hebben twee hele mooie dagen gehad'

De Brit begon de Giro zaterdag nog uitstekend met de vierde plaats in de openingstijdrit op Sicilië, waarin hij veel tijd pakte op een groot aantal van zijn concurrenten voor de eindzege. Onder anderen Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman gaven flink wat toe.

"Dit is niet de dag waarop we gehoopt hadden", zei ploegleider Matteo Tosatto na de derde etappe. "We hebben twee hele mooie dagen gehad, maar vandaag begon de ellende na amper 2 kilometer in de koers. Thomas kwam ten val toen een bidon zijn voorwiel raakte. Hij kon een crash niet meer vermijden en maakte een harde smak."

Volgens Tosatto wilde Thomas koste wat het kost de finish halen op de Etna. "Hij had wel heel veel pijn in zijn linkerbeen, maar het ging beter met hem toen hij opnieuw op de fiets zat en een tijdje onderweg was. Toen er echt geklommen moest worden, kwam de pijn echter steeds meer op. Aandringen had geen zin, hij liet zich uitzakken en wilde de rit uitrijden."

In het algemeen klassement zakte Thomas naar de 53e plaats. Hij heeft ruim elf minuten achterstand op de Portugese rozetruidrager João Almeida.