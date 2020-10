Wilco Kelderman is zeer te spreken over zijn prestatie in de derde rit van de Giro d'Italia, al blijft hij voorzichtig. De Sunweb-renner liet in de bergrit zien met de besten mee te kunnen en kwam als vierde over de finish.

"Ik voelde me heel goed. Het was wat raar weer, want eerst was het warm en op de slotklim regende het. Dat had wel wat invloed op mijn lichaam. Het was een aparte klim", zei Kelderman na de etappe.

De 29-jarige Amersfoorter plaatste op de beklimming van de Etna zelfs een aanval in de groep met favorieten. Hij won tijd op een aantal concurrenten en is in het klassement de nummer vier op 42 tellen van leider João Almeida.

"Ik zag dat er niet één ploeg was die echt de controle had en dat het een goed moment was om aan te gaan. Ik was benieuwd wat er zou gebeuren en het pakte goed uit", aldus Kelderman over zijn aanval.

Conclusies wil hij nog niet trekken. "Dit is nog maar het begin. Vooral de laatste week wordt zwaar, dus er zal nog genoeg gebeuren. Er kan altijd iets gebeuren, dat zie je aan Geraint Thomas."

INEOS-renner Thomas kwam nog vóór de start van de rit hard ten val door een rollende bidon en verloor veel tijd. Het peloton legt dinsdag 140 kilometer af tussen Catania en Villafranca Tirrena met halverwege een klim van ruim 12 kilometer.