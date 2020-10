Steven Kruijswijk hoopt maandag in de derde rit van de Giro d'Italia al wat tijd te kunnen terugpakken op topfavoriet Geraint Thomas. De eerste bergetappe van de Ronde van Italië eindigt op de vulkaan de Etna.

"Ik heb al wat achterstand op Thomas, dus misschien gaat er maandag al wel wat gebeuren", zei Kruijswijk zondag na de tweede rit met een glimlach. "Of ik wat ga proberen? Nou, het is even afwachten hoe de benen zijn, maar het is een zware klim, dus wie weet."

De derde etappe is 150 kilometer lang en de finish ligt na een klim van 18,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,6 procent. Deze kant van de Etna, naar de Piano Provenzana, is iets minder lastig dan de kant die het Giro-peloton twee jaar geleden opreed. Maar zo vroeg in de koers is het al wel een echte krachtmeting tussen de kanshebbers voor de eindzege.

"Ik voel me goed, maar na de rit van maandag weten we meer over hoe mijn vorm echt is", aldus Kruijswijk. "Steven oogt goed en fris", vult ploegleider Addy Engels aan. "De Etna belooft een eerste echte meting te worden. Als zich mogelijkheden aandienen, gaan we die zeker pakken."

Het profiel van de derde etappe. (Bron: Giro d'Italia)

'We gaan Thomas niet zomaar kraken'

Kruijswijk kwam de tweede etappe van zondag, met een lastige aankomst in Agrigento, goed door. De kopman van Jumbo-Visma eindigde als zestiende, in dezelfde groep als al zijn rivalen.

Door de openingstijdrit van zaterdag staat de 33-jarige Brabander echter al op een achterstand van 1 minuut en 21 seconden van Thomas, de nummer drie van het klassement die er voorlopig het beste voorstaat van alle favorieten.

"En zoals Thomas de laatste weken rijdt hier in Italië, ook al in Tirreno-Adriatico (de Brit werd tweede in die rittenkoers, red.), gaan we hem niet zomaar even kraken", weet Kruijswijk.

Filippo Ganna, de Italiaanse ploegmaat van Thomas, begint maandag voor de tweede dag op rij in het roze. De wereldkampioen tijdrijden heeft een voorsprong van 23 seconden op zijn kopman en 22 seconden op de nummer twee, João Almeida.

"De Etna zal een belangrijke klim voor het klassement worden", aldus Ganna. "Ik zal volledig in dienst van Thomas rijden. Hij heeft al laten zien dat hij fantastische benen heeft. Laten we hopen dat als ik de trui verlies, hij wel bij ons in de ploeg blijft."

De derde etappe van de Giro begint maandag om 12.25 uur in Enna en de finish wordt verwacht tussen 16.15 en 16.45 uur.