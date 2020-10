Greg Van Avermaet heeft zondag bij een val in Luik-Bastenaken-Luik drie ribben gebroken. Ook werd er een kleine breuk in een ruggenwervel geconstateerd. De olympisch kampioen komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie.

De 35-jarige Belg van CCC was het grootste slachtoffer van een valpartij in het peloton op zo'n 100 kilometer van de finish. Hij reed hard tegen een verkeerspaaltje op een vluchtheuvel aan en moest direct de strijd staken.

Röntgenfoto's in het ziekenhuis van Luik brachten later op de dag de exacte schade aan het licht. "Gelukkig heeft hij geen hersenschudding, maar deze verwondingen betekenen hoogstwaarschijnlijk het einde van zijn seizoen", meldt CCC. "We volgen zijn herstel en nemen dan in de komende dagen of weken een beslissing."

Voor Van Avermaet komt de blessure op een zeer ongelukkig moment. Met Gent-Wevelgem (11 oktober), de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) staan er koersen voor de deur waar hij normaal gesproken een van de topfavorieten was geweest.