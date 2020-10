Julian Alaphilippe was zondag de schlemiel bij Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen baalt ervan dat hij in de sprint eerst Marc Hirschi de kans op de zege ontnam en daarna ook nog eens te vroeg juichte.

"Ik had niet door dat ik Hirschi heb gehinderd. Dat was mijn eerste fout", zei Alaphilippe na de finish van het wielermonument tegen Sporza. "Daarna ging ik opnieuw in de fout door mijn handen te vroeg in de lucht te gooien. Het is de eerste en de laatste keer dat dit me overkomt in mijn carrière."

Primoz Roglic profiteerde van de fouten van de Fransman. De kopman van Jumbo-Visma drukte zijn wiel net wat eerder over de streep dan de al juichende Alaphilippe.

De renner van Deceuninck-Quick-Step werd voor zijn onreglementaire manoeuvre ook nog teruggezet naar de vijfde plek, de laatste plaats van de eerste groep. Hirschi kreeg daardoor de tweede plek en Tour-winnaar Tadej Pogacar werd derde.

Alaphilippe, die in Wallonië voor het eerst in de regenboogtrui reed, verontschuldigde zich na afloop bij Hirschi, die zonder de zwieper van de wereldkampioen een goede kans leek te maken op de winst.

"Ik wil me excuseren bij Hirschi. Ik begrijp ook dat ik niet als tweede, maar als vijfde in de uitslag sta", aldus Alaphilippe. "Voor mijn sprint zijn geen excuses, al wil ik wel benadrukken dat ik het niet met opzet deed."

Hirschi noemt tweede plek 'beetje shit'

Hirschi noemde het "een beetje shit" dat hij door de actie van Alaphilippe niet voor de tweede keer in vier dagen een grote koers kon winnen. De 22-jarige Zwitser was woensdag de beste in de Waalse Pijl.

"Ik koos in de sprint het wiel van Alaphilippe, maar hij raakte mij en ik klikte daardoor uit mijn pedaal", zei Hirschi. "Dat is jammer, want ik weet niet of ik anders had kunnen winnen. Maar uiteindelijk kan ik ook wel blij zijn met een tweede plek."

Pogacar was ook tevreden dat hij bij zijn tweede deelname aan Luik-Bastenaken-Luik mee kon doen om de zege. "Jammer genoeg was het een heel rommelige sprint, op een bepaald moment dacht ik zelfs dat ik zou vallen. Maar ik bleef overeind en sta op het podium van een prachtige koers."