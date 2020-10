De overwinning in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik kwam zondag als geroepen voor Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma moest twee weken geleden in extremis de Tour-zege aan zijn landgenoot Tadej Pogacar laten.

"Het is me eindelijk gelukt om wat te winnen", zei Roglic bescheiden nadat hij Julian Alaphilippe had geklopt in de sprint. De wereldkampioen stak te vroeg zijn handen in lucht en werd bovendien wegens het hinderen van Marc Hirschi teruggezet naar de vijfde plaats.

"Het is ongelooflijk dat het is gelukt. Ik ben er steeds in blijven geloven en heb gestreden tot de laatste centimeter. Dit geeft een heerlijk gevoel."

Roglic was de sterkste van een kopgroep van vijf man, die ontstond na de beklimming van de Côte de la Roche-aux-Faucons op 20 kilometer van de streep. Deze keer verwees hij zijn landgenoot Pogacar naar de derde plaats. Hirschi eindigde na het declasseren van Alaphilippe als tweede.

Roglic is ploeggenoot Dumoulin dankbaar

Hoewel Roglic onder meer de eindzege in de Ronde van Spanje en Tirreno-Adriatico op zijn erelijst heeft staan, betekent Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste grote overwinning in een eendagskoers. Hij is ook de eerste Sloveen die een monumentale klassieker wint.

"Het winnen van een monument stond op mijn verlanglijstje, dus het is heel mooi dat het is gelukt", zei de dertigjarige Sloveen, die zijn ploeggenoot Tom Dumoulin uitgebreid bedankte. De Nederlander sleurde aan kop op de laatste klim.

"Tom deed het heel goed op het eind, hij heeft het geweldig gedaan. De hele ploeg was fantastisch vandaag. Ze hebben me goed beschermd. Ik ben erg trots op iedereen."