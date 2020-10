Primoz Roglic heeft zondag op zeer bijzondere wijze Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma profiteerde van een grote fout van Julian Alaphilippe, die in de eindsprint van een kopgroepje eerst een onreglementaire manoeuvre maakte, daarna te vroeg juichte en zo de zege aan Roglic schonk.

Alaphilippe stak met nog zo'n 20 meter te gaan zijn handen al in de lucht, waarna Roglic nog net zijn voorwiel eerder over de streep drukte dan de wereldkampioen. Het verschil was iets meer dan een banddikte.

Alaphilippe maakte in de sprint ook nog een flinke beweging naar links, waardoor Marc Hirschi uit zijn pedaal schoot en op zijn beurt Tour-winnaar Tadej Pogacar eveneens kansloos maakte voor de zege. Roglic, die zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik reed, kon wel blijven sprinten en won als eerste Sloveense renner een monument.

Alaphilippe werd na de finish door de jury teruggezet naar de vijfde plek, waardoor de Zwitser Hirschi de tweede plaats kreeg en de Slovenen Pogacar en Matej Mohoric respectievelijke als derde en vierde werden geklasseerd.

Debutant Mathieu van der Poel, die zaterdag nog de BinckBank Tour won door een imponerende solo in de slotrit, was de snelste in de sprint van de achtervolgende groep en werd zesde op veertien seconden van Roglic. Tom Dumoulin, die in de absolute finale belangrijk werk deed voor zijn ploegmaat Roglic, eindigde in dezelfde tijd als twaalfde.

50 Alaphilippe juicht te vroeg bij Luik-Bastenaken-Luik, Roglic wint

Nederlander Paasschens bij vroege vlucht

Acht renners gingen in de regen al vroeg op avontuur in de 106e editie van Luik-Bastenaken-Luik. Na een achtervolging maakte de Nederlander Mathijs Paasschens er vooraan een negental van.

De vluchters pakten een voorsprong van ruim vijf minuten op het peloton, waarin Tom Leezer (34) namens Jumbo-Visma in zijn laatste koers als profrenner veel van het werk opknapte.

Met nog zo'n 100 kilometer te gaan werd de grote groep opgeschrikt door een valpartij bij een verkeerseiland. Outsiders Greg Van Avermaet en Adam Yates moesten opgeven. Even later was Alaphilippe betrokken bij een grote val, maar de wereldkampioen kon ondanks een fiets- en schoenwissel terugkeren in het peloton.

Onvermijdelijke aanval van Alaphilippe

Vooraan was ondertussen alleen nog Michael Schär over. De Zwitserse ploegmaat van Van Avermaet werd als laatste vluchter bijgehaald op de Côte de la Redoute, met nog zo'n 36 kilometer te gaan.

De beslissing viel pas ruim 20 kilometer later op Côte de la Roche-aux-Faucons. Dumoulin nam op die steile heuvel het voortouw in dienst van Roglic, waarna de onvermijdelijke versnelling van Alaphilippe volgde. Roglic, Pogacar, Hirschi en Michal Kwiatkowski konden aanhaken bij de Fransman. Na een aanval van Hirschi na de top moest Kwiatkowski lossen.

Dumoulin en Van der Poel kwamen in een achtervolgende groep terecht, die op zo'n twintig seconden van de sterke kopgroep reed. Van der Poel kreeg amper hulp in de jacht op de toppers vooraan en kwam niet meer dichterbij.

Meesterdaler Mohoric reed nog wel weg bij de achtervolgers en hij sloot op 500 meter van de streep aan bij koplopers. De Sloveen kon vervolgens geen rol van betekenis meer spelen in de bijzondere sprint, waarin Hirschi de beste kansen leek te hebben, tot de zwieper van Alaphilippe. Roglic profiteerde en spoelde zo de teleurstelling van de Tour deels weg.