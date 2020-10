Diego Ulissi heeft zondag de tweede rit van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Italiaan maakte het harde werk van zijn ploeg UAE Team Emirates af door op een lastige aankomst Peter Sagan te kloppen.

De finish in Agrigento lag na een heuvel van 3,7 kilometer à 5,3 procent en was daarmee op het lijf geschreven van Ulissi. De 31-jarige Italiaan sloeg in de slotkilometer een gaatje met Sagan en Mikkel Frølich Honoré en hij klopte de Slowaak en de Deen in de sprint.

Michael Matthews, een van de topfavorieten voor de ritzege, won de sprint van het peloton, maar dat leverde hem slechts de vierde plek op.

Het is voor Ulissi al zijn zevende ritzege in de Ronde van Italië. De puncheur won eerder in 2011, 2014 (2), 2015 en 2016 (2).

Filippo Ganna, die zaterdag met groot vertoon van macht de openingstijdrit won, behield de roze trui. De Italiaan heeft nog steeds een voorsprong van 22 seconden op de nummer twee João Almeida.

Maandag staat al de eerste zware bergrit van deze Giro op het programma. De derde etappe finisht op de beruchte vulkaan de Etna, na een klim van 18,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,6 procent.

Diego Ulissi maakt voor de zevende keer een zegegebaar in de Giro. (Foto: ANP)

Giro-debutant Van Empel in de aanval

Rasaanvaller Thomas De Gendt versnelde zondag vrijwel direct na de start in Alcamo en de Belg kreeg de Nederlandse Giro-debutant Etienne van Empel, de Luxemburger Ben Gastauer en de Italianen Mattia Bais en Alessandro Tonelli met zich mee. Het vijftal pakte een voorsprong van ruim vijf minuten.

Terwijl onder impuls van Sunweb (voor Matthews) en UAE Team Emirates (voor Ulissi) de achtervolging werd ingezet, raakte Astana na Miguel Ángel López ook zijn tweede topklimmer achter kopman Jakob Fuglsang kwijt. De Rus Aleksandr Vlasov stapte af wegens maagproblemen.

In de finale werd het al snel duidelijk dat de vluchters het niet gingen redden. Met nog 9 kilometer te gaan was het avontuur voorbij voor Van Empel en zijn medevluchters.

Op de klim naar de finish was er lang controle in het peloton, totdat net na het ingaan van de slotkilometer de Italiaan Luca Wackermann aanviel. De ploegmaat van Van Empel werd gecounterd door Ulissi en Honoré en ook Sagan sloot nog aan na een korte achtervolging. De Slowaak had niet voldoende over om Ulissi van de zege af te houden.