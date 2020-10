Elizabeth Deignan heeft zondag Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Britse bleef de Australische Grace Brown in een spannende finale nipt voor. Deignans ploeggenote Ellen van Dijk werd derde en was daarmee de beste Nederlandse.

Wereldkampioene Anna van der Breggen, die de eerste twee vrouwenversies van Luik-Bastenaken-Luik in 2017 en 2018 won, en titelverdedigster Annemiek van Vleuten speelden geen rol van betekenis. Beide Nederlandse toprensters eindigden in het peloton.

De 135 kilometer lange koers ontbrandde op La Redoute, de voorlaatste beklimming van de dag. Daar reed Deignan weg uit een kopgroep van negen, met daarin onder anderen Van Dijk, Marianne Vos en Amy Pieters. Deignan reed lang solo op kop, al werd het verschil nooit meer dan een minuut.

In de finale koos de Australische Brown de aanval op La Roche aux Faucons. Ze kwam heel dichtbij, maar Deignan hield enkele tientallen meters marge en boekte haar tweede grote zege in korte tijd. Ruim een maand geleden won ze La Course door Vos op de eindstreep te kloppen.

"Het was Ellen (haar ploegmaat Van Dijk, red.) die zei dat ik moest aanvallen op La Redoute", jubelde Deignan na de finish. "Ik heb daarna niet meer achteromgekeken. Ik ben erg blij, dit is mijn eerste zege in een klassieker sinds ik in september 2018 moeder werd."

Ellen van Dijk feliciteert haar ploeggenote Elizabeth Deignan. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk sprint naar podiumplek

Van Dijk bleek in de sprint achter Deignan en Brown de beste van de zeven vluchters. Vos kwam als vierde over de eindstreep in Luik, Pieters moest zich tevredenstellen met de vijfde plaats.

Later op zondag strijden de mannen om de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. Het peloton, met daarin onder anderen Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel, legt 257 kilometer af.