Het speciale tenue van Education First voor de Giro d'Italia is niet bepaald in de smaak gevallen bij de UCI. Alle renners van de Amerikaanse ploeg hebben zaterdag een boete gekregen van de internationale wielerunie.

De acht renners van Education First moeten ieder 500 Zwitserse frank (463 euro) overmaken vanwege het overtreden van het kledingreglement tijdens de ploegenpresentatie.

Education First presenteerde het zeer opmerkelijke nieuwe tenue kort voor de start van de Giro. Tevens rijdt de formatie van ploegleider Jonathan Vaughters in de tijdritten met een helm in de vorm van een eendenkop.

Normaal gesproken dragen de renners van Education First een roze met paars shirt, maar het Giro-tenue valt zo mogelijk nog meer op. Het shirt zelf is paars, rood en geel met witte stippen en aan de voorkant staat een grote eend. Het ontwerp van het nieuwe shirt is een initiatief van kledingsponsor Rapha, dat ook actief is in het skateboarden.

"Jullie zijn toch altijd bezig met wat het beste is voor de sport", schrijft Vaughters in een cynische reactie op Twitter. "Hopelijk geniet David Lappartient (voorzitter UCI, red.) van zijn diner op onze kosten."

Lawson Craddock was zaterdag op de achtste plek de beste renner van Education First in de openingstijdrit van de Giro. Ook onder anderen Tanel Kangert en Simon Clarke maken deel uit van de ploeg in de Italiaanse wielerronde.