Geraint Thomas is naar eigen zeggen diep gegaan in de openingstijdrit van de Giro d'Italia. De kopman van INEOS Grenadiers deed zaterdag uitstekende zaken voor het algemeen klassement en kende weinig problemen met de stevige wind op Sicilië.

Thomas eindigde als vierde in de ruim 15 kilometer lange tijdrit van Monreale naar Palermo en pakte veel tijd op de andere favorieten voor de eindzege. Zo gaf Wilco Kelderman ruim een minuut toe en verloor Steven Kruijswijk bijna anderhalve minuut.

"Ik ben blij", zei Thomas na afloop. "Ik maak misschien een klein foutje door te snel of te agressief te starten. In de laatste 2 kilometer liepen mijn benen daardoor leeg en dat is wel jammer, want de wind blies op dat moment fel tegen. Ik ben tot het gaatje gegaan, de tank is leeg."

De wind had een belangrijke rol in de tijdrit. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman weten hun teleurstellende chronorace beiden aan de gedraaide wind. Thomas had er juist weinig last van en nam bovendien niet al te veel risico's.

"Het was inderdaad een stevig windje, maar ik had er weinig last van", aldus de Brit. "Ik zat stevig en comfortabel op mijn fiets, dus dat was zeker een bonus onderweg. Ik heb ook geen risico's genomen in de bochten. Ik had gezien dat al een paar jongens tegen de grond waren gegaan, dus dan doe je beter niet te gek."

Zo ging onder anderen Miguel Ángel López hard onderuit. De Colombiaan raakte uit balans door een bobbel in de weg en belandde hard in de hekken. De Astana-renner bleef lange tijd liggen en werd uiteindelijk met een ambulance weggebracht.

Filippo Ganna bleef de concurrentie ruim voor in de tijdrit. (Foto: ANP)

Ganna vreest roze trui snel kwijt te zijn

Thomas zag zijn ploeggenoot Filippo Ganna met de overwinning aan de haal gaan in de tijdrit. De Italiaan was een klasse apart, maar vreest zijn roze leiderstrui niet lang te kunnen dragen. Hij ziet op tegen de lastige finish in de tweede etappe.

"Ik ben ontzettend bij", jubelde Ganna, die acht dagen geleden ook wereldkampioen tijdrijden werd. "Deze roze trui is een fantastisch geschenk. Uiteraard zal ik de trui verdedigen en niet zomaar afgeven.Maar de aankomst van morgen is lastig en we zijn hier vooral met Geraint Thomas als kopman."

De etappe van zondag voert het peloton over 149 heuvelachtige kilometers van Alcamo naar Agrigento. De finish ligt op een klimmetje van de vierde categorie.