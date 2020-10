Steven Kruijswijk wijt zijn matige tijd in de openingstijdrit van de Giro d'Italia aan de gedraaide wind. De kopman van Jumbo-Visma verloor zaterdag in de race tegen de klok 1 minuut en 21 seconden op topfavoriet Geraint Thomas. Ook Wilco Kelderman zocht in de wind zijn verklaring.

"Door de omstandigheden haalde ik niet de snelheden die ik moest halen", aldus Kruijswijk. "Het is zonde dat ik zo veel tijd verlies op met name Thomas, maar gelukkig zien we ook dat dat mede door de omstandigheden komt. Maar dat neemt niet weg dat ik baal dat ik op zo'n grote kanshebber ruim achter sta."

Kruijswijk deed 17 minuten en 8 seconden over de ruim 15 kilometer lange tijdrit van Monreale naar Palermo, waarmee hij slechts 96e werd. De Italiaan Filippo Ganna was liefst 1 minuut en 44 seconden sneller en trok als eerste de roze trui om de schouders.

"De wind was heel anders dan tijdens mijn verkenning", verklaarde Kruijswijk. "Toen hadden we allemaal de schrik in de benen hoe het zou zijn in de wedstrijd. Je werd gigantisch naar voren geblazen, je hoefde bij wijze van spreken niet te trappen. We zagen dat de wind minder werd, waardoor er een hoop voordeel wegviel. Ik was echt aan het werken om bij het tweede tussenpunt te komen."

"Voor mijn gevoel draaide het niet lekker, omdat het een stuk werken was", vervolgde Kruijswijk." De renners die rondom mij gestart zijn, zaten in hetzelfde schuitje als ik. De omstandigheden hadden heel veel invloed. We moeten nu ergens wat goedmaken. Gelukkig hebben we nog lang de tijd om een mooie plek daarvoor uit te zoeken."

Wilco Kelderman kwam niet verder dan de 68e tijd in de openingstijdrit in de Giro d'Italia. (Foto: ANP)

Ook Kelderman wijst wind aan als reden

Ook Wilco Kelderman wijst de wind aan als reden van zijn matige tijd. "De wind is gedraaid", aldus de kopman van Sunweb, die als 68e eindigde en 1 minuut en 5 seconden verloor op Thomas.

"Ik voelde me heel sterk en heb voor mijn gevoel goed gereden. Kijk maar naar de jongens die rond om mij gestart zijn. Die hebben allemaal veel tijd verloren op Thomas."

Zondag gaat de Giro verder met een heuvelachtige rit over 149 kilometer van Alcamo naar Agrigento. De finish ligt op een klimmetje van de vierde categorie.