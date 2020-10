Mathieu van der Poel kan nauwelijks geloven dat hij er zaterdag nog in is geslaagd om de eindzege te veroveren in de BinckBank Tour. De renner van Alpecin-Fenix imponeerde in de slotetappe met een solo van 50 kilometer.

"Het is eigenlijk ongelooflijk om op deze manier nog te winnen. Ik had dit zelf niet verwacht. Het was normaal gesproken veel te vroeg om te demarreren", zei een glunderende Van der Poel na de finish op de Muur van Geraardsbergen.

Van der Poel verkleinde bij de eerste van vier passages van de Muur van Geraardsbergen in zijn eentje het gat met de kopgroep en ging vervolgens meteen solo. Hij leek in de finale gegrepen te worden door zijn concurrent Søren Kragh Andersen, maar hield knap stand.

"Ik heb nog getwijfeld wat ik moest doen toen ik alleen kwam te zitten. Ik voelde me super, dus besloot uiteindelijk om door te rijden en alles of niets te spelen. Ik sprokkelde onderweg wat bonificatieseconden, maar ik wist niet of dat voldoende was", aldus Van der Poel.

"Ik had er al een paar keer rekening mee gehouden dat de achtervolgers aan zouden sluiten, maar dat lukte ze maar niet. Ik was volledig op. Ik probeerde telkens dezelfde wattages te rijden, maar dat was enorm moeilijk. Mijn geluk was dat ik niet achterom keek."

'Dit is een van mijn straffere nummers'

Het is niet de eerste keer dat Van der Poel een huzarenstukje levert. Hij was vorig jaar ook al op heroïsche wijze de sterkste in de Amstel Gold Race en dit jaar op soortgelijke wijze bij het Nederlands kampioenschap op de weg.

"Qua afzien staat deze zege misschien nog wel boven de Amstel Gold Race en de NK. Dit is een van mijn straffere nummers. Het was echt enorm zwaar, maar ik ben ontzettend blij dat ik het heb gehaald", vertelde Van der Poel.

Van der Poel komt zondag alweer in actie. Alpecin-Fenix maakte tijdens de slotfase van de BinckBank Tour bekend dat hun kopman voor het eerst aan de start staat van de prestigieuze klassieker Luik-Bastenaken-Luik.

"Dat was het plan, ja. We zullen wel zien, want ik ben hier erg diep gegaan. Het wordt sowieso een ervaring", besloot Van der Poel, die zijn titel in de Amstel Gold Race dit jaar niet kan verdedigen omdat die koers is afgelast door de verscherpte coronamaatregelen.