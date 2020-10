Filippo Ganna heeft zaterdag de openingstijdrit in de Giro d'Italia gewonnen. De wereldkampioen op de chronorace was een klasse apart en is logischerwijs ook de eerste leider in het algemeen klassement. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman verloren beiden veel tijd op Geraint Thomas.

De 24-jarige Ganna, die vorige week in het Italiaanse Imola wereldkampioen tijdrijden werd, legde het 15,1 kilometer lange parcours van Monreale naar Palermo af in 15 minuten en 24 seconden.

De Italiaan van INEOS Grenadiers liet de Portugees João Almeida (tweede) en de Deen Mikkel Bjerg (derde) beiden 22 seconden achter zich. Jos van Emden was op de twaalfde plek de beste Nederlander. Hij gaf 42 tellen toe op de winnende tijd.

Bij de favorieten voor de eindzege deed Thomas uitstekende zaken. De Brit eindigde op 23 seconden van Ganna als vierde en pakte veel tijd op zijn concurrenten. Kruijswijk gaf bijna anderhalve minuut toe op Thomas en Kelderman verloor ruim een minuut.

Ook Vincenzo Nibali en Jakob Fuglsang staan al meteen op grote achterstand van de kopman van INEOS Grenadiers. Nibali, die de Giro in 2013 en 2016 won, was ruim een minuut langzamer en Fuglsang bijna anderhalve minuut. Simon Yates bleef nog het dichtst in de buurt van de favorieten en verloor een kleine halve minuut op Thomas.

López komt hard ten val

De tijdrit op Sicilië werd opgeschrikt door een zware valpartij van Miguel Ángel López. De Colombiaan, die vorige maand als zesde eindigde in de Tour de France, raakte uit balans door een bobbel in de weg en belandde hard in de hekken. De Astana-renner bleef lange tijd liggen en werd uiteindelijk met een ambulance weggebracht.

Ook Victor Campenaerts kwam ten val. De Belg, die als een van de favorieten voor de overwinning in de tijdrit gold, ging onderuit in een bocht en klaagde na afloop over olie op de weg.

Voor Luca Covili zit de Giro er al na 15 kilometer op. De Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè gaf zeven minuten en veertien seconden toe op Ganna en werd buiten tijd gereden. Covili had onderweg materiaalpech, maar de wedstrijdjury toonde geen clementie.

Zondag gaat de Giro verder met een heuvelachtige rit over 149 kilometer van Alcamo naar Agrigento. De finish ligt op een klimmetje van de vierde categorie.