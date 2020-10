Mathieu van der Poel heeft zaterdag op fraaie wijze de eindzege in de BinckBank Tour veroverd. De 25-jarige Brabander kwam in de slotetappe na een imponerende solo van 50 kilometer als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen en hield de concurrentie nipt achter zich.

In de finale leek Van der Poel, die onderweg al negen bonificatieseconden had gesprokkeld, gegrepen te worden door zijn concurrent Søren Kragh Andersen, maar de regerend Nederlands kampioen op de weg bleef de Deen net voor en pakte de felbegeerde tien bonificatieseconden op de eindstreep, waardoor de eindzege binnen was.

Van der Poel begon met een achterstand van zeventien seconden op klassementsleider Mads Pedersen aan de slotetappe, die met vier passages van de iconische Muur van Geraardsbergen de traditionele scherprechter is van de Nederlands-Belgische rittenkoers.

Voor Van der Poel is de eindzege in de BinckBank Tour zijn vierde zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij een etappe in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico en werd hij Nederlands kampioen op de weg.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de laatste kilometer van de slotetappe te zien.

Van der Poel demarreert op 70 kilometer van de streep

De slotetappe van de BinckBank Tour voerde het peloton over 185 kilometer van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen in België. Pas na ruim 60 kilometer ontstond er een eerste kopgroep van zeven renners, maar zij kregen niet meer dan twee minuten van de grote groep.

Bij de eerste passage van de Muur van Geraardsbergen, bekend uit de Ronde van Vlaanderen, sprong Van der Poel met een machtige demarrage weg uit het peloton. Hij was binnen tien minuten bij de zeven leiders, waarna hij op 50 kilometer van de streep solo ging.

Van der Poel nam direct een voorspong van anderhalve minuut op het peloton, maar in de finale ontbrandde het vuurwerk in de groep en bleven er nog drie achtervolgers over, onder wie Kragh Andersen, de nummer twee van het algemeen klassement. Klassementsleider Pedersen kon het tempo niet volgen.

Sunweb-renner Kragh Andersen was er alles aan gelegen om Van der Poel bij te halen, omdat de Brabander onderweg veel bonificatieseconden bij elkaar had gesprokkeld. Hij slaagde er alleen niet in om hem bij te halen. Uiteindelijk hield Van der Poel maar een paar seconden over. Het podium werd gecompleteerd door Stefan Küng (Groupama-FDJ).

De BinckBank Tour moest eerder deze week nog de twee etappes door Nederland schrappen, omdat de burgemeesters de vergunningen hadden ingetrokken vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De renners vierden daarom woensdag noodgedwongen een rustdag.