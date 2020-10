Miguel Ángel López heeft zaterdag meteen moeten opgeven in de eerste etappe van de Giro d'Italia. De toprenner van Astana kwam tijdens de tijdrit op bizarre wijze ten val en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

López verloor halverwege de chronorace de controle over zijn fiets, nadat het erop leek dat hij in een gat in het wegdek reed. Hij vloog vervolgens de dranghekken in en bleef daar minutenlang liggen totdat hij in een ambulance werd gelegd.

Later op zaterdag maakte zijn ploeg Astana bekend dat López geen breuken heeft opgelopen bij zijn val. Wel is hij geopereerd om een diepe wond rond de heupslagader te verhelpen. Hij heeft het ziekenhuis op eigen benen kunnen verlaten en meldde zich zaterdagavond in het teamhotel.

López zou in deze Giro knechten voor zijn ploeggenoten Jakob Fuglsang en Aleksandr Vlasov. Hij maakte vorige maand zijn opwachting in de Tour de France en won daarin een etappe en werd zevende in het algemeen klassement.

Wereldkampioen Filippo Ganna won de tijdrit in de Giro. Geraint Thomas deed uitstekende zaken in de strijd om de eindzege. De kopman van INEOS Grenadiers pakte veel tijd op concurrenten als Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om de bizarre crash van Miguel Ángel López te bekijken.