Søren Kragh Andersen heeft vrijdag de vierde etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De Deen van Sunweb was de snelste in een tijdrit door de straten van het Belgische Riemst. In het algemeen klassement behield zijn landgenoot Mads Pedersen de leiding.

Kragh Andersen, die vorige maand ook twee etappes in de Tour de France won, legde de 8,1 kilometer af in 9 minuten en 59 seconden. De 26-jarige renner hield de Zwitsers Stefan Küng (tweede) en Stefan Bissegger (derde) zes seconden voor.

Mathieu van der Poel was op de vijfde plaats de beste Nederlander. De kopman van Alpecin-Fenix was twaalf seconden langzamer dan Kragh Andersen.

In het klassement heeft Pedersen, die in de tijdrit als vierde eindigde, een voorsprong van zeven seconden op nummer twee Kragh Andersen. Küng bezet op dertien tellen de derde plaats.

Van der Poel klom naar de vijfde plaats en moet zeventien seconden goedmaken op Pedersen. Mike Teunissen zakte naar de negende plaats in het klassement.

Tijdrit werd verplaatst vanwege coronamaatregelen

De tijdrit in Riemst werd woensdag pas aan het etappeschema toegevoegd. Aanvankelijk stond vrijdag een heuvelrit van 195,4 kilometer naar Sittard-Geleen op het programma, maar eerder deze week werd bekend dat er vanwege de strengere coronamaatregelen niet meer in Nederland gekoerst kan worden.

Tevens gold de chronorace als vervanger van de tijdrit in Vlissingen, die woensdag werd geschrapt. De start van de etappe van donderdag werd ook al verplaatst van het Zeeuwse Philippine naar het Vlaamse Aalter.

Zaterdag staat de slotrit in de Binckbank Tour op het programma. Die voert het peloton over ruim 183 kilometer van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar de Muur van Geraardsbergen.