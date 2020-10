Education First heeft vlak voor de start van de Giro d'Italia een zeer opmerkelijk nieuw tenue gepresenteerd. Daarnaast gaat de Amerikaanse ploeg in de tijdritten een helm in de vorm van een eendenkop gebruiken.

Het oude roze met paarse tenue van Education First viel al behoorlijk op in het peloton, maar het nieuwe shirt springt zo mogelijk nog meer in het oog. Aan de voorkant staat een grote eend, het shirt zelf is paars, rood en geel met witte stippen.

"Je kunt het niet helpen dat je moet lachen als je dit shirt voor het eerst ziet", zegt teambaas Mary Wittenberg op de website van Education First. "Dat hopen we in elk geval te bereiken."

Het ontwerp van het nieuwe shirt is een initiatief van kledingsponsor Rapha, dat ook actief is in het skateboarden. "We willen laten zien dat wielrennen voor iedereen is en dat het je aandacht en een glimlach waard is, net als skateboarden."

'Wat lelijk, waar kan ik het kopen?'

Ploegleider Jonathan Vaughters kan wel lachen om de vele reacties die het team kreeg na de onthulling van het gewaagde ontwerp. "De meest gehoorde reactie was: 'Wauw, wat is dit lelijk en waar kan ik het kopen?'"

Even later plaatste Vaughters bovenstaande tweet, met de nieuwe tijdrithelmen van de ploeg in de vorm van een eendenkop. "Wacht maar tot je onze nieuwe helmen hebt gezien", schreef hij erbij.

De Giro begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.

Speel mee met het Giro-spel! Voor de gebruikers van de app: tik hier.