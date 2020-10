Wilco Kelderman verschijnt zaterdag optimaal voorbereid aan de Giro d'Italia en hoopt op een plek in de top vijf in het eindklassement. Zijn belangrijkste helper Sam Oomen gaat in Italië op zoek naar "die laatste 10 procent".

"Ik heb echt een perfecte voorbereiding gehad", zegt Kelderman vrijdag op een digitale persconferentie daags voor de Giro-start. "Ik wil hier voor de top vijf van het klassement gaan, misschien een podiumplek als dat mogelijk is."

Sinds de wielerwedstrijden werden hervat na de corona-uitbraak, reed Kelderman de Ronde van Polen (zevende in het eindklassement), de Ronde van Lombardije (negentiende) en de Tirreno-Adriatico (vierde). "En we hebben twee keer een hoogtestage gedaan, waarbij we ook twee Giro-ritten rond de Stelvio hebben verkend", vertelt de klimmer.

Hoewel hij na zijn perfecte voorbereiding in topconditie aan de Giro begint, durft Kelderman niet hardop uit te spreken dat hij het podium kan halen. "Top vijf wordt al moeilijk genoeg, want er doen veel toprenners mee hier. Geraint Thomas, Simon Yates en Jakob Fuglsang klimmen normaal gesproken beter dan ik."

Kelderman keek vorige maand op tv met genoegen naar het sterke optreden van zijn ploeg in de Tour de France, waar Sunweb door aanvallend te koersen drie etappes won. "Dat motiveerde me om nog harder te trainen. We zullen als ploeg hier iets anders koersen, want we denken ook aan het klassement. Maar er zijn veel korte, steile klimmen in de Giro, daar moet je wel aanvallend koersen."

De beste prestatie van de 28-jarige Kelderman in de Giro is een zevende plek in 2014. Ook zijn drie jaar jongere ploeggenoot Oomen stond al eens in de top tien van het eindklassement: in 2018 werd hij negende.

Sunweb-renner Sam Oomen. (Foto: Getty Images)

Oomen op zoek naar topconditie

Na een jaar vol blessureleed rijdt Oomen in de Giro vooral in dienst van Kelderman. "Ik ben benieuwd hoe goed ik hier zal zijn", zegt de Brabander. "Als je zo'n lange tijd niet gekoerst hebt, dan ben je heel snel weer op 90 procent van je oude niveau. Maar voor die laatste 10 procent moet je heel hard werken."

Dat hij nog niet helemaal de oude is, voelde Oomen vorige week op de WK in Imola. "Het was mijn eerste koers van zeven uur in twee jaar tijd. Na zes uur was mijn tank plotseling helemaal leeg."

"Het kost gewoon tijd om weer helemaal op topniveau te komen", zegt Oomen. Hij traint regelmatig met Tom Dumoulin, die recent eveneens terugkeerde van een lange absentie.

"Je zag bij hem ook dat hij even nodig had om weer helemaal top te zijn. De ene dag kun je heel goed zijn en de dag erna is het weer niets. Pas als je helemaal de oude bent, kun je dagelijks top presteren."

De Giro begint zaterdag met een tijdrit van 15 kilometer op Sicilië.

